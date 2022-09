SV Dornach: Siegesserie reißt nach sechs Erfolgen in Manching

Von: Guido Verstegen

Nach sechs Siegen in Serie haben die Bezirksliga-Fußballer des SV Dornach beim SV Manching mit 1:2 (1:1) verloren, bleiben aber dennoch auf Tuchfühlung zur SpVgg Feldmoching. Der Spitzenreiter kommt am nächsten Samstag nach Dornach.

Dornach – Nicht zuletzt, weil die privat verhinderten Stoßstürmer Josef Zander und Robert Rakaric fehlten, setzte der SV Dornach auf eine ungewöhnliche Offensiv-Variante: Vor Co-Spielertrainer Manuel Ring auf der Zehn spielte der gelernte Verteidiger Daniel Mosig in der Spitze, zur Pause war das Experiment beendet.

Die Gäste erwischten einen Start nach Maß: Goßner setzte sich rechts im Strafraum durch, bediente in der Mitte Felix Partenfelder, und der traf aus sieben Metern (5.). Mit zunehmender Spielzeit steigerte sich der SV Manching und nutzte zwei Standards zum Sieg.

Nach einem Freistoß fast von der Mittellinie stocherte Daniel Spies den von Dornachs Keeper Dominik Bertic zunächst abgewehrten Ball im zweiten Versuch über die Linie (36.), und Rainer Meisinger pflanzte einen Freistoß aus 17 Metern ins rechte Kreuzeck (68.).

Ein Remis war drin für den SV Dornach, der durch Ring die Riesenchance zur eigenen 2:1-Führung vergab und immer wieder an Manchings aufmerksamem Torwart Thomas Obermeier scheiterte. „Aber das war jetzt kein Highlight-Spiel von uns, offensiv sind wir nicht so in die Zweikämpfe gekommen“, sagte Ring, der Chefcoach Alexander Schmidbauer (Urlaub) vertrat. guv

SV Manching - SV Dornach 2:1 (1:1)

Dornach: Bertic - Wagatha, Reiter (62. Leidecker), Rankovic (77. Wutzer), Soheili - Partenfelder, Trabelsi, Goßner, Buck (67. Wanzinger) - Ring - Mosig (46. Abasse)

Tore: 0:1 Partenfelder (5.), 1:1 Spies (36.), 2:1 Meisinger (68.)

Zeitstrafe: Porfyriadis (Manching/77.) Schiedsrichter: Ludwig Lerch (SpVgg Markt Schwabener Au) - Zuschauer:100