SV Dornach sieht sich „auf gutem Weg“

Von: Guido Verstegen

Fußball-Bezirksligist SV Dornach hat den SC Baldham mit 2:1 besiegt und damit auch sein drittes Testspiel gewonnen.

Dornach – „Baldham war ein sehr guter Gegner, hat auch nach den Auswechslungen die Spielkultur gehalten und weiter fleißig in alle Richtungen gearbeitet“, lobte Dornachs Trainer Nebojsa Stojmenovic den Kreisligisten und freute sich über die anspruchsvolle Belastungsprobe für seine Mannschaft. Die versuchte, möglichst schnell Ordnung und Struktur in ihre Aktionen zu bringen. „Wir haben jetzt drei Wochen hinter uns mit acht Trainingseinheiten und drei Testspielen – dabei müssen wir neun neue Feldspieler integrieren und Balance finden“, sagte Stojmenovic. Dass man am ersten Spieltag der neuen Saison in der Ost-Staffel pausieren müsse, sei so nicht geplant und daher ein anderer Ablauf nötig gewesen.

Felix Partenfelder brachte die Dornen nach zwölf Minuten in Führung, Michael Glatz glich für die Gäste aus (31.), und Abdullah Aynaci erzielte noch vor der Pause das Siegtor (41.). „Wir waren hinten stabil, und das ist unsere primäre Aufgabe, vorne hätten wir vielleicht noch das eine oder andere Tor mehr schießen können, vergeben sogar noch einen Elfmeter“, fand Stojmenovic, der mit einem knapp bemessenen Aufgebot unterwegs war, sein Team „auf einem guten Weg“ sieht. (GUIDO VERSTEGEN)