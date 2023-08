SV Dornach setzt gegen SV Neuperlach München auf stabile Defensive

Von: Nico Bauer

SV Dornach strebt gegen SV Neuperlach München den vierten Sieg im vierten Spiel an. © Alberer

Neun Punkte aus drei Spielen geben dem SV Dornach eine richtig breite Brust. Mit der freut man sich nun im Heimspiel auf den SV Neuperlach München.

Dornach – Mit drei Siegen und den 10:1 Toren sind die Dornacher nicht weit von der Perfektion entfernt. Obwohl man einige Urlauber zuletzt ersetzen musste, stellt Dornach die defensiv stabilste Mannschaft der Fußball-Bezirksliga Ost. Das ist auch der Vorteil gegenüber dem nächsten Heimgegner. Dieser hat auch neun Punkte gesammelt, allerdings mit zwei Spielen mehr als der SVD. Und die 13:9 Toren klingen eher nach gehobenem Mittelfeld.

„Klar haben wir viele Tore geschossen und wenige kassiert“, sagt der sportliche Leiter Jakob Krütten, „aber jetzt kommen erst die richtig dicken Brocken.“ Er sieht Neuperlach und dann auch den aktuellen Tabellenführer Moosinning als zwei Gegner an, die am Ende in der Tabelle ganz vorne stehen werden.

Sollte die defensive Stabilität nun weiter bestehen, dann wäre das ein deutliches Zeichen. Krütten betont, dass man nach der vergangenen Saison ein deutliches Augenmerk auf die Verbesserung der Defensive legt. Personell gibt es derzeit nicht viel zu diskutieren.

Co-Trainer Manuel Ring befindet sich weiterhin im Urlaub, der Rest des Kaders steht fast komplett parat. Nach dem starken 3:0 zuletzt in Waldkraiburg gibt es auch nicht wirklich Gründe, an der Startformation herumzubasteln. nb

Voraussichtliche Aufstellung: Bertic, Gossner, Hanusch, Napel, Reiter, Antonic, Aynaci, Buck, Partenfelder, Soheili, Bozoglu. nb