Dornach steckt mittendrin im Abstiegskampf

Von: Guido Verstegen

Die Bezirksliga-Fußballer des SV Dornach stecken nach der 0:1 (0:0)-Heimniederlage gegen den TSV Rohrbach mittendrin im Abstiegsschlamassel und starten vom ersten Relegationsplatz aus in die letzten beiden Partien.

Dornach – Gegen seinen äußerst effektiven Tabellennachbarn TSV Rohrbach quittierte der SV Dornach die sechste Heimpleite der Saison. „Das ist bitter. Vor allem, wenn man die besseren Torchancen hat und es dann dem Gegner bei dessen Treffer so leicht macht“, ärgerte sich Dornachs scheidender Trainer Anton Plattner.

Die entscheidende Szene der Partie spielte sich in der 58. Minute ab: Johannes Wanzinger brachte Maximilian Leidecker im Aufbau mit einem unsauberen Pass in Bedrängnis, die Rohrbacher holten einen Eckstoß heraus - und Michael Humbach traf im Anschluss an diesen Standard zum Tor des Tages.

Zu diesem Zeitpunkt hätten die Dornen gut und gerne 2:0 führen können. Felix Partenfelder tauchte nach Zuspiel von Manuel Ring schräg vor Patrick Diller auf und scheiterte am TSV-Keeper (29.). Matthias Regiert musste den Ball allein vor dem Kasten nur noch einschieben, schloss aber nicht kontrolliert ab, und ein Rohrbacher kratzte die Kugel von der Torlinie (40.).

War es vor der Pause von den Spielanteilen her eine ausgeglichene Begegnung gewesen, erhöhten die Dornacher im zweiten Durchgang den Druck und vergaben binnen vier Minuten zwei dicke Gelegenheiten. Erst lief Dominik Goßner allein aufs Tor zu und scheiterte an Torwart Diller (75.), dann traf Dornachs Kapitän mit einem Kopfball die Latte, als bei einer Serie von Nachschüssen immer ein Abwehrbein dazwischen war (78.).

Auch in der Schlussphase befreite sich Rohrbach kaum einmal entscheidend, aber die Gastgeber spielten ihre Offensivaktionen nicht mehr konsequent zu Ende. Plattner: „Bei uns läuft die Angst mit.“ (guv)

SV Dornach – TSV Rohrbach 0:1 (0:0) Dornach: Dörsch – Wanzinger, Leidecker, Akbulut, Reiter – Partenfelder, Regiert (69. Tokoro), Soheili, Buck – Ring – Goßner

Tor: 0:1 Humbach (58.) - Schiedsrichter: Mustafa Kücük (Feldkirchen) – Zuschauer: 50.