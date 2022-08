SV Dornach steigert sich – 3:0 gegen Kammerberg

Von: Patrik Stäbler

Dornach – Der Sekundenzeiger hat seit dem Anpfiff noch keine zwei Umdrehungen absolviert, als sich Cenk Imsak vom SV Dornach den Fußball etwa 16 Meter vor dem Gehäuse der SpVgg Kammerberg zum Freistoß zurechtlegt. Wenige Augenblicke später zappelt die Kugel im Netz – der Auftakt zu einer Bezirksligapartie, die dann doch mehr als nur etwas einseitig verläuft.

„Wir haben ein gutes Spiel gemacht, das war eine deutliche Leistungssteigerung im Vergleich zur Vorwoche“, lobt SVD-Trainer Alexander Schmidbauer hinterher. Das einzige Manko dabei sei gewesen, so der Coach, „dass wir aus unseren vielen Chancen ein paar Törchen zu wenig gemacht haben“. Und dennoch kann seine Mannschaft am Ende einen ungefährdeten und auch in der Höhe verdienten 3:0-Sieg bejubeln, nachdem sie zum Saisonauftakt noch mit 2:3 in Rohrbach verloren hat.

Diesmal jedoch zeigen die Platzherren von Beginn an eine konzentrierte Leistung und erhöhen nach Imsaks Blitz-Tor noch vor der Pause auf 2:0 durch einen Treffer von Felix Partenfelder. Wenige Minuten zuvor haben die Kammerberger ihre erste und zugleich einzige Chance in dieser Partie, die SVD-Keeper Dominik Bertic jedoch entschärfen kann.

Ansonsten dominiert auch in der Folge der SV Dornach das Geschehen. „Offensiv war das richtig gut“, betont Schmidbauer. Allein die Chancenverwertung sei ausbaufähig gewesen. So gelingt den Gastgebern im zweiten Durchgang trotz bester Möglichkeiten lediglich noch ein weiterer Treffer von Noah Soheili. „Damit war das Spiel gelaufen“, sagt der Trainer. „Aber eigentlich hätten wir den Deckel schon früher draufmachen müssen.“ (ps)

SV Dornach – SpVgg Kammerberg 3:0 (2:0)

SVD: Bertic, Wanzinger, Mamam (72. Mosig), Reiter (61. Rankovic), Soheili, Partenfelder (75. Schäfer), Goßner (61. Kahl), Imsak, Wutzer (72. Hofberger), Ring, Zander.

Tore: 1:0 Imsak (2.), 2:0 Partenfelder (28.), 3:0 Soheili (60.).

Schiedsrichter: Johannes Rotter (SV Erpfting) – Zuschauer: 60.