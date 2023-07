SV Dornach: Stojmenovic feilt emsig am Defensivverhalten

Von: Guido Verstegen

Maximilian Leidecker Der lange verletzte Innenverteidiger tastet sich noch heran.� © Fupa

Die Bezirksliga-Fußballer des SV Dornach betreten in der Gruppe Ost Neuland, freuen sich aber auf die Herausforderung. Beim Auftakt ist das Team spielfrei und startet dann daheim gegen den TSV Siegsdorf.

Dornach – Das lässt sich schon einmal gut an: Sollte der SV Dornach auch seinen letzten kurzfristig neu disponierten Test daheim gegen den Kreisligisten SpVgg Höhenkirchen (Samstag, 13 Uhr) gewinnen, würde die Elf ohne Kratzer in die Saison gehen. Denn das 3:1 zuletzt gegen den SV Helios-Daglfing – nach Toren von Felix Partenfelder (2) und Dominik Goßner – war der fünfte Sieg in der Vorbereitung hintereinander.

Trainer Nebojsa Stojmenovic feilt weiter emsig am Defensivverhalten: „In der vergangenen Saison haben wir sechzig Gegentore kassiert, dieses Problem müssen wir unbedingt in den Griff bekommen.“ Mit der bisherigen Testspiel-Quote ist er zufrieden, denn mehr als einen Treffer ließen die Dornen nur beim 3:2 gegen den Kirchheimer SC zu.

Insgesamt neun Neuzugänge stehen im Kader für die neue Spielzeit der Bezirksliga Ost, die für den Vorjahres-Siebten der Gruppe Nord erst am 5. August (13 Uhr) mit dem Heimspiel gegen den Vorjahres-Elften TSV Siegsdorf beginnt. „Die neuen Jungs passen gut bei uns rein, wir haben eine wahnsinnig hohe Trainingsbeteiligung, und die Stimmung ist super“, sagt Dornachs neuer Sportlicher Leiter Jakob Krütten. Mit dem offensivstarken Co-Spielertrainer Manuel Ring und Innenverteidiger Maximilian Leidecker gibt es nach langen Verletzungspausen auch zwei verkappte Neuzugänge – Ring ist bereits voll im Einsatz, Leidecker tastet sich noch heran.

In Dornach freuen sie sich auf die neue Umgebung und die unbekannten Gegner und wollen auf jeden Fall verhindern, dass es wie in der Vorsaison am Ende nur noch um die goldene Ananas geht. Krütten: „Im besten Falle spielen wir so lange wie möglich oben mit und halten die Sache spannend. Wenn wir mal in Fahrt kommen und das Tempo stimmt, dann sieht das alles sehr gut aus.“ Als mögliche Aufstiegskandidaten hat Krütten den ESV Freilassing und den FC Moosinning auf dem Zettel. (GUIDO VERSTEGEN)

Voraussichtliche Aufstellung: Bertic - Wanzinger, Goßner, Hanusch, Napel - Partenfelder, Soheili, Rankovic, Aynaci - Ring - Cabraja