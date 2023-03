SV Dornach: Torfabrik Schwabing kommt

Von: Guido Verstegen

Felix Partenfelder kehrt in den Dornacher Kader zurück. © Fupa

Duell der Tabellennachbarn: Die Bezirksliga-Fußballer des SV Dornach sind gegen den auf der Erfolgswelle schwimmenden FC Schwabing gefordert.

Dornach – Drei Siege in den drei Partien seit Ende der Winterpause, zweitbestes Team der Rückrunde gleich nach Spitzenreiter FSV Pfaffenhofen: Der FC Schwabing ist die Mannschaft der Stunde in der Liga.

„Die haben natürlich aktuell einen Lauf. Da müssen wir top vorbereitet sein, vor allem auf deren Offensive“, sagt Dornachs Co-Spielertrainer Manuel Ring vor dem Duell am Samstag (13 Uhr). 13-mal haben die Schwabinger seit dem Re-Start getroffen – besonders torhungrig zeigt sich Giacinto Sibilia (19 Treffer), der beim 3:0 gegen den FC Fatih Ingolstadt einen Dreierpack erzielte und beim 6:0 gegen den SV Palzing mit einem Viererpack aufwartete.

Da passt es ganz gut, dass die Dornacher defensiv zuletzt besser standen. Das Thema Stabilität in der Defensive hatte für Chefcoach Nebojsa Stojmenovic bei seinem Amtsantritt ganz oben auf der Agenda gestanden, und die Arbeit scheint trotz verletzungsbedingter Umstellungen in der Viererkette Früchte zu tragen. „Wir haben unseren Gegentor-Schnitt gesenkt und diesen gilt es beizubehalten.“ Es komme aber in erster Linie darauf an, dass sich die Mannschaft ihrer eigenen Stärken bewusst sei, diese dann eben auch „bestmöglich einbringen und ausspielen“ müsse.

Für das Duell mit dem direkten Verfolger dürfte dem Tabellen-Vierten auch das Hinspiel-Resultat Hoffnung machen: Da siegten die Dornen mit 3:0. Ring: „Wir freuen uns auf ein gutes Spiel.“ Personell wird sich bei im Vergleich zum 2:1-Erfolg beim VfB Eichstätt II nicht viel verändern, der zuletzt verletzte Vladimir Rankovic und der zuletzt erkältete Felix Partenfelder rutschen wieder in den Kader. (GUIDO VERSTEGEN)

Voraussichtliche Aufstellung: Bertic - Wanzinger, Goßner, Mamam, Reiter - Reitmayer, Trabelsi, N. Bagci, Soheili - Wutzer, Rakaric