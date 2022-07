Neustart nach der Ära Plattner: Schmidbauer steckt dem SV Dornach hohe Ziele

Von: Guido Verstegen

Alexander Schmidbauer berief am Dienstag einen Krisensitzung ein. © SRO

Mit Trainer Alexander Schmidbauer in seinem ersten Bezirksliga-Engagement und vielen Neuzugängen startet der SV Dornach in die neue Saison.

Dornach – Mit der Partie beim TSV Rohrbach (Sonntag, 14.30 Uhr) beginnt beim SV Dornach eine neue Zeitrechnung. Die vergangene Spielzeit war mit unbefriedigenden Leistungen, einem enttäuschenden elften Platz und dem Abschied des langjährigen Trainers Anton Plattner zu Ende gegangen, nun sind da beim SV Dornach ein neues Vorstandsteam um Peter Aicher, zahlreiche neue Spieler und mit Alexander Schmidbauer ein neuer Chefcoach.

Dem 33-Jährigen war es denn auch ein wichtiges Anliegen, dass sich die dazu gekommenen Akteure schnell integrieren.

„Das haben wir uns im Trainerteam früh auf die Fahne geschrieben, wir wollten wirklich jeden miteinbeziehen, und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen“, sagt Schmidbauer, der vom SC Kirchasch kam und erstmals einen Bezirksligisten betreut.

Noch habe die Mannschaft sein Spielsystem nicht komplett verinnerlicht, aber gerade in der Offensive habe sie während der Vorbereitung überzeugt: „Es war nicht immer alles perfekt, aber in sechs von sieben Spielen waren wir gefährlich und haben viele Chancen kreiert – jetzt geht es darum, die auch besser zu nutzen.“

Mit dem Auftreten seiner Elf bei der Generalprobe gegen den SC Baldham-Vaterstetten (1:0) war Schmidbauer gar nicht einverstanden. „Das war stockender, als ich es bis dato gewöhnt war“, erhofft er sich mit Blick auf den Saisonstart beim TSV Rohrbach eine deutliche Steigerung: „Wieder mehr Aktionen nach vorne haben und auch effektiver werden.“

Gegner Rohrbach geht in seine neunte Bezirksliga-Saison am Stück. „Gerade in Sachen Einsatzwillen kommt da einiges auf uns zu, da müssen wir gewappnet sein – aber wir werden alles raushauen, damit wir möglichst mit einem Dreier nach Hause fahren“, so Schmidbauer, der unter anderem auf Neuzugang Vladimir Rankovic sowie auf seine Abwehrspieler Maximilian Leidecker und Manuel Wagatha verzichten muss. Fraglich ist auch der Einsatz von Manuel Ring.

Als Saisonziel nennt Alexander Schmidbauer einen Platz unter den ersten fünf Mannschaften, ganz besonders freut er sich auf das Lokalderby gegen den FC Aschheim, der aus der Ost-Gruppe herübergekommen ist. (Guido Verstegen)

SV Dornach: Bertic - Reiter, Mamam, Abasse, Wanzinger - Partenfelder, Imsak, Goßner, Soheili - Zander, Wutzer (Ring)