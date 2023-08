SV Dornach trifft gegen SV Waldperlach auf lauter alte Fußballfreunde

Von: Guido Verstegen

Teilen

SV Dornach gastiert am Mittwoch beim SV Waldperlach. © Johannes Traub

Im zweiten Saisonspiel gastiert der SV Dornach in der Bezirksliga Ost am Mittwoch beim SV Waldperlach und trifft dabei auf einige alte Bekannte.

Dornach – Die Spieler beider Mannschaften kennen sich gut – nicht nur aus den zahlreichen direkten Duellen in zahlreichen Kreisliga-Partien, sondern auch aus gemeinsamen Zeiten in anderen Teams. „Am Wochenende waren wir erst unterwegs und haben einige Jungs vom SV Waldperlach getroffen, das war echt lustig“, erzählt Jakob Krütten.

Der sportliche Leiter des SV Dornach trug einst, wie Verteidiger René Reiter und Angreifer Abdullah Aynaci, das Trikot des FC Stern München. Letztere spielten schon in der Jugend an der Seite der heutigen Waldperlacher Benedikt Heinrich und Lukas Mühlbauer, während John Derrick Edebiri einst viele Jahre für den SV Dornach aktiv war.

SV Dornach dominiert direkte Bilanz gegen SV Waldperlach

Die Bilanz spricht eindeutig für die Dornen, die von den bisherigen 18 Pflichtspielen 13 gewannen und nur zwei verloren – die letzte Niederlage datiert aus dem Oktober 2009 (0:2). Selbst beim letzten Aufstieg der Waldperlacher in der Saison 2017/2018 hielt sich Dornach schadlos (3:2, 1:1), wurde Zweiter und ging dann über die Relegation hoch – weil die Konkurrenten damals in verschiedenen Staffeln landeten, treffen sie jetzt erstmals in der Bezirksliga aufeinander.

„Die Mannschaft lässt immer ihr Herz auf dem Platz“, erwartet Krütten eine schwierige Aufgabe, auch wenn Waldperlach nach dem 1:1 gegen Reichertsheim und dem 2:3 in Saaldorf noch auf den ersten Saisonsieg wartet. Krütten: „Wir wollen uns nach dem Auftakterfolg weiter steigern und peilen drei Punkte an.“ (Guido Verstegen)

Voraussichtliche Aufstellung: Bertic - Wanzinger, Leidecker, Hanusch, Peretin - Partenfelder, Soheili, Goßner, Napel - Ring - Aynaci