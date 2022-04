SV Dornach: Nächster Rückschlag für den Bezirksligisten - Niederlage gegen den TSV Jetzendorf

Von: Guido Verstegen

Es läuft gerade nicht für den SV Dornach um Trainer Anton Plattner. © Archiv/gefö

Der SV Dornach mussste sich erneut geschlagen geben. Gegen den SV Jetzendorf setzte es eine 0:3-Pleite. Die Dornach holten im Kalenderjahr 2022 aus 24 möglichen Punkten nur sieben.

Dornach - Die Bezirksliga-Fußballer des SV Dornach sind nach der 0:3 (0:0)-Niederlage im Nachholspiel gegen den Tabellenzweiten TSV Jetzendorf wieder ein Stückchen weiter in Richtung Abstiegsrelegation abgerutscht. In der ersten Halbzeit zeigte der SV Dornach genau die Reaktion, die Trainer Anton Plattner nach dem bitteren 1:2 gegen den SV Palzing von ihr erwartet hatte:„So habe ich die Mannschaft lange nicht mehr spielen sehen – mit so viel Herz und so viel Leidenschaft. Leider haben wir uns da nicht belohnt.“

Der Tabellenzehnte mit Tendenz in Richtung Abstiegskampf hatte den TSV Jetzendorf, Tabellenzweiter mit Tendenz zum Aufstieg, zunächst im Griff, ließ den Gegner vor der Pause nicht einmal gefährlich zum Abschluss kommen und hatte seinerseits gute Chancen zur Führung. In der 13. Minute musste ein Jetzendorfer den Ball von der Linie grätschen, als Matthias Regiert den Ball nach einem Zuspiel von Felix Partenfelder nicht voll getroffen hatte, dann fand Partenfelder zweimal in Keeper Jeremy Manhard seinen Meister (23./35.), der dann auch gegen Dominik Goßner zur Stelle war (48.).

SV Dornach: Die Defensive hielt eine gute Stunde durch - bis die Gäste aus Mammendorf das erste Mal trafen

Es sah gut aus für die Dornacher, die den mit vielen langen Bällen operierenden Gegner allerdings selbst ins Spiel brachten: Osman Akbulut spielte einen Rückpass aus der Jetzendorfer Hälfte nicht scharf genug, und Maximilian Kreitmair sprintete dazwischen – 0:1 (62.). SV-Keeper Maximilian Dörsch war noch mit den Fingerspitzen am Ball, wie auch wenig später, als ihn Josef Keimel überwand (72.). Nach einem Getümmel im Strafraum machte Jetzendorfs Spielertrainer Alexander Schäffler mit dem dritten Gäste-Treffer alles klar (80.). (Guido Verstegen)