SV Dornach verabschiedet Plattner in Ruhestand

Von: Guido Verstegen

Teilen

Servus Toni: Die Dornacher Fußballer – mit Vorsitzendem Peter Aicher (links) und seinem Stellvertreter Florian Ofenstein (rechts) – tragen ihren Trainer Anton Plattner zum Abschied auf Händen. © Gerald Förtsch

Servus, Toni! Der SV Dornach hat Trainer Anton Plattner offiziell verabschiedet. Am Rande des letzten Saisonspiels der Fußball-Bezirksliga Nord gegen den FC Alte Haide (2:2) bedankte sich der gesamte Vorstand für den Einsatz und die gute Zeit in den letzten fünfeinhalb Jahren.

Dornach – „Wir wünschen Toni einen schönen und verdienten Ruhestand. Für ihn, seine Frau Edith und Hund Chilly viel Gesundheit und alles erdenklich Gute. Toni ist als Ehrengast beim SV Dornach immer willkommen!“, sagte der Vorsitzende Peter Aicher. Als Geschenk gab es einen großen Präsentkorb mit bayerischen Schmankerln und ein Dornach-Trikot mit allen Unterschriften.

Plattner hatte die Dornen 2017 während der Saison übernommen, konnte dann den Abstieg nicht verhindern und führte das Team ein Jahr später in die Bezirksliga zurück. Nach Platz fünf in der Spielzeit 2019/2021 hatten Mannschaft und Trainer den Sprung in die Landesliga angepeilt – am Ende reichte es nur zu Platz elf. „Ich bin froh, dass es vorbei ist“, sagte Plattner. „Jetzt genieße ich erst einmal die gewonnene Zeit und die Ruhe.“

Dass sein Abschied von der Trainer-Karriere womöglich doch keiner für immer ist, will der fußball-verrückte Coach nicht gänzlich ausschließen: „Man soll niemals nie sagen.“ (guv)