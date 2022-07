SV Dornach verliert drittes Testspiel: „Mehr aus unseren Möglichkeiten machen“

Von: Guido Verstegen

Teilen

Der SV Dornach kommt noch nicht ins Rollen. © Meyer

Die Bezirksliga-Fußballer des SV Dornach haben auch ihr drittes Testspiel der Sommer-Vorbereitung verloren und unterlagen Landesliga-Aufsteiger VfB Forstinning mit 2:4 (2:2).

Dornach - „Wir waren in der Offensive wieder sehr gefährlich, müssen aber einfach mehr aus unseren Möglichkeiten machen“, sagte Dornachs Trainer Alexander Schmidbauer. Eigentlich habe seine Mannschaft eine gute Leistung gezeigt, aber drei der vier Gegentore leichtfertig hergegeben.

Mohamed Al Hosaini brachte die Gäste mit 1:0 in Führung (15.), Simon Reitmayer (30.) und Felix Partenfelder (36.) drehten den Spieß dann um, ehe Abdullah Aynaci mit einem direkt verwandelten Eckstoß das 2:2 erzielte (41.). Nach der Pause scheiterte Partenfelder zwei Mal in aussichtsreicher Position, für Forstinning erhöhte dann Simon Kürbs (47.) und Mustapha Sillah stellte mit einem 30-Meter-Kracher ins Kreuzeck den Endstand her (51.). (Guido Verstegen)