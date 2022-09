SV Dornach vor herausfordernden Wochen

Von: Guido Verstegen

Dornach – Es läuft bei den Bezirksliga-Fußballern des SV Dornach: Nach sechs Siegen in Folge erwartet den Tabellenzweiten eine Serie von herausfordernden Prüfungen. Die Mannschaft der Stunde muss sich in den nächsten vier Punktspielen gegen ambitionierte Teams aus der Spitzengruppe beweisen. Wenn die Auswärtspartie SV Manching am Freitag (19 Uhr) geschafft ist, geht es für den SV Dornach gegen den derzeitigen Spitzenreiter SpVgg Feldmoching, den SVN München und den FSV Pfaffenhofen.

„Da warten knackige Aufgaben“, weiß Dornachs Chefcoach Alexander Schmidbauer, der zuletzt wegen Corona fehlte und nun erneut von Co-Trainer Manuel Ring vertreten wird, weil er seinen schon länger geplanten Urlaub antritt. Seine Schützlinge gehen die Hürden selbstbewusst an, haben sie doch das Mammutprogramm der letzten Wochen ohne Punktverlust überstanden: „Hut ab vor den Jungs – wir wollen die Serie auf jeden Fall am Laufen halten.“ Im Training musste der eine oder andere angeschlagene Spieler kürzertreten, mit Blick auf die Startelf gibt es noch einige Fragezeichen. Schmidbauer: „Manu und ich stehen in regem Austausch.“ Dominik Bertic vertritt den ebenfalls an Corona erkrankten Keeper Maximilian Dörsch, Suheil Amadodin ist im Urlaub. guv

SV Dornach: Bertic - Wanzinger, Reiter, Wagatha, Soheili - Partenfelder, Trabelsi, Goßner, Buck - Ring, Zander