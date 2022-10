SV Dornach will im Spitzenduell Tabellenführung verteidigen

Von: Guido Verstegen

Dominik Goßner wird noch nicht in die Dornacher Startelf zurückkehren. © Fupa

Topspiel in der Fußball-Bezirksliga Nord: Der SV Dornach will Verfolger FSV Pfaffenhofen vor eigenem Publikum auf Distanz halten und die Tabellenführung verteidigen.

Dornach – Mitte September hatte Alexander Schmidbauer seine Elf auf eine Serie von herausfordernden Partien gegen Mannschaften aus der Spitzengruppe eingestimmt, jetzt soll sie zeigen, dass sie zu Recht ganz oben steht. „Das nächste Topspiel noch, dann haben wir diesen Viererblock hinter uns. Wenn wir aus den bisherigen sechs Punkten aus drei Partien neun machen, wäre das überragend“, sagt der Dornacher Trainer vor dem Heimspiel gegen den Dritten FSV Pfaffenhofen (Samstag, 13 Uhr).

Die Dornen haben ihre krankheitsbedingten Ausfälle zuletzt gut abfangen können, doch Schmidbauer bleibt angesichts der Grippewelle skeptisch. Dominik Goßner kehrt noch nicht wieder in die Startelf zurück, Vladimir Rankovic war zuletzt im Spiel beim SVN München (3:2) eingewechselt worden und kommt vermutlich erneut von der Bank.

„Es geht darum, dass wir wie schon zuletzt mental hochfahren, allen Widerständen trotzen und immer an uns glauben“, gibt Schmidbauer die Richtung vor. Pfaffenhofen kommt mit der Empfehlung von drei Siegen am Stück, hat mit Jose Maximiliano Andrade Ceballos den Top-Torjäger der Liga in seinen Reihen (zwölf Treffer) und könnte die Dornen mit einem Dreier vom Thron stoßen. Schmidbauer: „Das wollen wir verhindern. Der Gegner hat viel Qualität– da müssen wir defensiv wachsam sein und müssen selbst unsere Offensivstärke auf den Platz bringen.“ (GUIDO VERSTEGEN)

Voraussichtliche Aufstellung: Bertic - Wanzinger, Wagatha, Reiter, N. Bagci - Partenfelder, Abasse, Trabelsi, Zander - Ring, Rakaric