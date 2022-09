SV Dornach will mit Spitzenreiter gleichziehen

Von: Guido Verstegen

Dornach – Es ist das Spitzenspiel der Fußball-Bezirksliga Nord: Der Tabellendritte SV Dornach will der SpVgg Feldmoching die erste Niederlage beibringen und mit dem Spitzenreiter gleichziehen.

Am Ende könnte der SV Nord-Lerchenau sogar der lachende Dritte im Bunde der Spitzenteams sein – doch damit beschäftigt sich Manuel Ring vor dem Duell mit dem Ligaprimus (Samstag, 13 Uhr) nicht. Und auch nicht mit der Tatsache, dass die Feldmochinger als einziges noch ungeschlagenes Team der drei oberbayerischen Bezirksligen ihren Vorsprung mit einem weiteren Erfolg auf sechs Punkte ausbauen können.

„Die Saison ist noch lang“, sagt Dornachs Co-Spielertrainer – er vertritt erneut Chefcoach Alexander Schmidbauer (Urlaub) – und hat gerade ganz andere Sorgen: „Wir haben noch nicht einmal über die Aufstellung gesprochen.“ Neben dem privat verhinderten Josef Zander (Umzug) und dem noch urlaubenden Suheil Amadodin lichteten sich im Training das Feld nach den Absagen angeschlagener oder erkälteter Akteure. „Wir haben einen großen Kader – und auch die Qualität, das abzufangen. Und für solche Top-Spiele braucht es keinen Extra-Motivationsschub – ganz egal, wer auf dem Platz steht.“

Eine bessere Ausgangsposition verspielten die Dornacher am vergangenen Wochenende mit 1:2 in Manching. „Das haben wir abgehakt – es ist doch klar, dass wir nicht jedes Spiel gewinnen.“ Dennoch: Das Team liegt zwar mit Blick auf das Saisonziel – das ist ein Platz unter den ersten Fünf – voll im Soll, weckte aber mit sechs Siegen am Stück durchaus Begehrlichkeiten. Die Serie herausfordernder Duelle mit Top-Teams der Liga begann für die Dornen mit der Partie in Manching.

Feldmoching spielte in der vergangenen Saison schon eine starke Rückrunde. Das Team steht hinten sicher (erst sechs Gegentore) und kann auf eine hungrige Offensive bauen – von den 29 Treffern erzielte Triumf Gudaci allein schon elf. (guv)

Voraussichtliche Aufstellung: Bertic - Wagatha, Reiter, Rankovic, Soheili - Partenfelder, Abasse, Trabelsi, Buck - Ring - Goßner (Rakaric)