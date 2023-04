SV Dornach will Negativlauf beenden

Von: Guido Verstegen

Dornach – Die Personaldecke ist erneut dünn: Die Bezirksliga-Fußballer des SV Dornach wollen sich bei Aufstiegskandidat SpVgg Feldmoching teuer verkaufen.

Als die Hinrunde beendet war, da durften beide Teams noch von der Meisterschaft träumen: Inzwischen ist der Zug für den damaligen Vierten SV Dornach längst abgefahren, während der damalige Liga-Primus SpVgg Feldmoching aktuell Gefahr läuft, den Anschluss an Spitzenreiter FSV Pfaffenhofen zu verlieren. Zugleich weckt das Duell (Sonntag, 13.30 Uhr) bei den Dornen Erinnerungen an bessere Zeiten, denn im vergangenen Oktober brachte die Mannschaft des damaligen Chefcoachs Alexander Schmidbauer der Spielvereinigung beim 4:2 die erste Saisonniederlage bei, und der aktuell verletzte Co-Spielertrainer Manuel Ring setzte mit einem 40-Meter-Heber den Schlusspunkt. „Feldmoching verfügt über ein gutes Team und steht zurecht da oben, wenn man sich den gesamten Verlauf der Saison ansieht“, sagt Ring. Für die Dornacher geht es darum, die vierte Pleite in Serie zu vermeiden, was angesichts der nur 14 Akteure im Kader kein leichtes Unterfangen ist. Zumal beim Gegner Druck auf dem Kessel ist: Nach zuletzt zwei Pleiten brauchen die Feldmochinger dringend einen Dreier, um nicht auch noch die Aufstiegsrelegation zu gefährden. Beim Sechsten Dornach scheint so ein bisschen die Luft raus zu sein, auch wenn Manuel Ring betont: „Wir sind alle Sportler, gehen ins Training und wollen Erfolg haben – deshalb sollte generell jeder Spieler motiviert sein.“ guv

Voraussichtliche Aufstellung: Bertic - Wanzinger, Goßner, Mamam, Riederer - Partenfelder, Trabelsi, Soheili, Buck - Reitmayer, Rakaric