SV Heimstetten: Abwehrmann Micheli mit Doppelpack

Von: Patrik Stäbler

Heimstetten – Ausgerechnet ein Defensivspezialist hat dem SV Heimstetten mit einem Doppelpack auch im vierten Testspiel einen Sieg beschert. Beim 2:0 gegen den Landesligisten TSV 1880 Wasserburg erzielte Valentin Micheli beide Tore für den eine Klasse höher spielenden SVH – das erste in der 18., das zweite in der 83. Minute.

„Wir waren insgesamt zufrieden mit der Leistung, vor allem in der ersten Halbzeit“, resümiert Heimstettens Co-Trainer Memis Ünver. „Wir hatten eine große Intensität im Spiel und haben uns die Bälle schnell zurückerobert. Das einzige Manko war die Chancenverwertung. Denn eigentlich müssen wir mit 4:0 oder 5:0 gewinnen.“

Nach vier Siegen in vier Vorbereitungspartien, allesamt gegen Clubs aus der Landesliga, wartet jetzt noch ein echter Prüfstein auf den Regionalliga-Absteiger – am kommenden Samstag um 18.30 Uhr beim TSV Buchbach. Eine Woche später geht es dann erstmals um Ligapunkte, wobei der Spielplan dem SVH einen echten Knaller zum Auftakt beschert. Denn am 22. Juli empfängt Heimstetten den Aufsteiger und Ortsrivalen aus Kirchheim zum Derby. „Da freuen wir uns alle drauf“, betont Memis Ünver. „Und nach allem, was ich gehört habe, werden da richtig viele Zuschauer kommen.“

Personell könnte der SVH gegen den KSC – Stand jetzt – nahezu aus dem Vollen schöpfen. So fehlen derzeit lediglich Mert Yildiz mit muskulären Problemen sowie Youngster Reza Sakhi Zada. Der 20-Jährige hat sich vor einer Woche im Vorbereitungsspiel gegen Bruckmühl die Außenbänder gerissen und wird laut Ünver voraussichtlich sechs Wochen ausfallen. (PATRIK STÄBLER)