Heimstetten analysiert: Cleverness setzt sich gegen Jugend durch

Kritischer Blick: Heimstettens Trainer Christoph Schmitt gefällt nicht alles, was seine Mannschaft in Buchbach zeigt.

Heimstetten beim 0:2 in Buchbach zu brav – Yannick Günzel fällt nach Muskelfaserriss aus

Von Nico Bauer schließen

In der Fußball-Regionalliga ist grundsätzlich jedes Spiel eng und meistens entscheiden Kleinigkeiten. Das war bei der 0:2-Niederlage des SV Heimstetten in Buchbach nicht anders. Trainer Christoph Schmitt machte am Ende deutlich, dass Cleverness gegen Jugend gewonnen hatte.

Heimstetten – Das 1:0 der Buchbacher war ein recht billiges Tor nach einem langen Einwurf und einer Kopfballverlängerung zum völlig frei stehenden Torschützen. Noch mehr als die Entstehung ärgerte den Heimstettner Trainer aber, dass es überhaupt zu diesem Einwurf kam. Yannick Günzel hatte kurz zuvor angezeigt, dass er sich einen Muskelfaserriss zugezogen hat und ausgewechselt werden muss.

Christoph Schmitt ärgerte, dass seine brave Mannschaft in dieser Situation nicht einfach das machte, was jeder macht: „Da muss man sich auf den Platz setzen und dem Schiedsrichter sagen, es geht nicht mehr. Dann wechseln wir und weiter geht’s.“ Auf dem Platz hätten die Mitspieler ebenfalls Günzels Verletzung mitbekommen, aber das dürfe keine Ausrede für die schlechte Verteidigung sein.

Buchbach dagegen hat es mit einer ausgebufften Mannschaft geschafft, den Gast auszubremsen. Schmitt musste später zugeben, „dass wir durch die vielen kleinen Unterbrechungen nie so richtig in Fluss gekommen sind“. Ein Aleksandro Petrovic beispielsweise kommunizierte gefühlt fast 90 Minuten mit dem Schiedsrichter und kassierte nicht einmal eine Gelbe Karte. Das ist dann eben die Erfahrung von mehr als 300 Regionalligaspielen.

„Qualität allein gewinnt keine Spiele“, lautet das Fazit von Christoph Schmitt nach der Niederlage in Buchbach, die nicht sein musste. Die Heimstettner nehmen mit nach Hause, dass die Routine der ausgebuffteren Mannschaft den Ausschlag gegeben hat. Aber der SV Heimstetten hat nun einmal für die Regionalliga einen eher niedrigen Etat und muss den Weg mit jungen Spielern gehen, weil die eben auch günstiger sind. Lerntage wie jenen in Buchbach muss man dann der Mannschaft bei der Entwicklung zugestehen. (NICO BAUER)