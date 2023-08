SV Heimstetten: „Andere Vereine haben unsere Nachwuchsspieler abgeworben“

Von: Patrik Stäbler

Selmir Sabic: „Wir sind sicher, dass wir im Recht sind.“ © Fupa

Heimstetten – Am vergangenen Wochenende ist auch in der Kreisklasse 5 die Fußballsaison losgegangen – jedoch nur mit 13 statt ursprünglich geplanten 14 Teams. Denn kurz vor dem Start hat der SV Heimstetten seine zweite Mannschaft aus dem Spielbetrieb zurückgezogen. Der Grund: Spielermangel.

„Wir haben bis zum Schluss probiert, einen Kader zusammenzustellen, aber es hat nicht geklappt“, sagt Selmir Sabic, sportlicher Leiter der Reserve und Chefcoach der Jugend-Leistungsteams beim SVH. Ihm zufolge hatte der Verein die Hoffnung, eine Mannschaft aus den Ergänzungsspielern des Bayernligateams sowie den Nachwuchskickern aus der eigenen U19 zu formen. Doch dieser Plan zerschlug sich – nicht zuletzt, weil sich etliche Spieler, die aus der starken SVH-Jugend gekommen waren, anderen Clubs anschlossen.

„Wir haben versucht, die Jungs zu halten“, sagt Sabic. „Aber andere Vereine haben sie abgeworben.“ Immerhin habe man Ablösen für diese Kicker kassiert, die nun meist in höheren Spielklassen ihr Glück versuchen. „Es ist einfach schwierig, wenn die Zweite Mannschaft nur in der Kreisliga oder Kreisklasse spielt“, sagt Sabic. „Für unseren Nachwuchs ist das nicht attraktiv.“ Dazu komme der finanzielle Aspekt: „Auch in der Kreisliga brauchst du inzwischen etwas Geld“, weiß der SVH-Trainer. „Und in Heimstetten haben wir diese finanziellen Mittel nicht.“

Die Auflösung der SVH-Reserve ist der Tiefpunkt in einer Entwicklung, die seit einigen Jahren nur eine Richtung kennt - nämlich bergab. Dabei spielte das Team bis vor sieben Jahren noch in der Bezirksliga, wohin es seinerzeit Spielertrainer Robert Lexa geführt hatte. In der Folge wechselten die Coaches oft – von Norbert Obermeier über Hans Schmitt bis zu den Ex-Profis Sebastian Kneißl und Paul Thomik. Sportlich ging’s nach drei Jahren in der Bezirks- runter in die Kreisliga, wo man vorige Saison den Klassenerhalt verpasste – trotz kräftiger Unterstützung aus dem Kader der ersten Mannschaft. Trainer der Reserve war Manuel Leitl, der dem Verein laut eigener Aussage schon während der Rückrunde mitteilte, dass er nicht weitermachen werde. „Gerade am Ende war es nur noch Chaos“, sagt Leitl. „Wir hatten kaum noch Leute und waren auf die Spieler aus der ersten Mannschaft angewiesen.“ Das letzte Saisonspiel gegen Ebersberg musste dann sogar abgesagt werden – wegen Personalmangel.

Dass die Reserve den Klassenerhalt in der Kreisliga verpasste, habe den Neuaufbau der Mannschaft natürlich erschwert, sagt Selmir Sabic. „Wir haben versucht, unsere Jungs aus der U19 gemeinsam zu packen. Aber das Problem war, dass andere Vereine einige Spieler abgeworben haben. Und dann waren wir irgendwann zu wenig.“

Nun steht der SVH also mit einer zweiten Mannschaft da, die – bis dato als SV Heimstetten III – lediglich in der C-Klasse spielt und ein reines „Gauditeam“ ist, so Sabic. Wo die jungen Nachwuchskicker aus dem Bayernligakader jetzt Spielpraxis sammeln sollen? „Wir werden versuchen, das über Testspiele hinzubekommen“, sagt Selmir Sabic. Er verweist zudem auf Überlegungen für eine mittelfristige Lösung – etwa über Kooperationen mit anderen Vereinen. „Oder wir versuchen es wie Unterhaching II letzte Saison zu machen und mit einer zweiten Mannschaft außer Konkurrenz am Spielbetrieb teilzunehmen.“ Denn aus Sicht des Vereins wäre es gut, betont Selmir Sabic, „wenn wir langfristig etwas hätten, wo wir unsere Jungs, die aus der U19 rauskommen, unterbringen könnten“. (PATRIK STÄBLER)