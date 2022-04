SV Heimstetten ausnahmsweise in der Favoritenrolle

Von: Patrik Stäbler

Mohamad Awata ist nach Roter Karte gesperrt. © Fupa

„Der SV Heimstetten wird in der Regionalliga niemals als Favorit in ein Spiel gehen.“ Diese Aussage hat Christoph Schmitt im Laufe der Saison etliche Male wiederholt. Doch dieses Mal gilt sie nicht.

Heimstetten – „Der SV Heimstetten wird in der Regionalliga niemals als Favorit in ein Spiel gehen.“ Diese Aussage hat Christoph Schmitt im Laufe der Saison etliche Male wiederholt. Mit ihr will der Trainer unterstreichen, dass sein SVH in der vierthöchsten Spielklasse und inmitten von Nachwuchsteams der bayerischen Bundesligisten sowie Klubs, die unter Profibedingungen arbeiten, stets Außenseiter sein wird – schlicht, weil man von den Strukturen und vor allem den finanziellen Möglichkeiten her nicht mit Gegnern à la Schweinfurt, Bayreuth oder dem FC Bayern II mithalten kann.

Wenn der SV Heimstetten nun aber an diesem Mittwoch um 19 Uhr den TSV 1860 Rosenheim zum Nachholspiel empfängt, dann das muss Schmitt’sche Zitat in Klammern gesetzt werden. Denn gegen den Tabellenletzten der Regionalliga Bayern ist der SVH – ausnahmsweise – in der Favoritenrolle. Ja mehr noch: Sollten die aktuell auf einem Relegationsplatz rangierenden Heimstettner im Saisonendspurt noch über den Strich klettern wollen, dann ist ein Heimsieg gegen das Schlusslicht fast schon Pflicht.

Denn Rosenheim hat diese Saison bislang erst 19 Punkte gesammelt, dabei 25 Tore geschossen und satte 74 kassiert – samt und sonders die schwächsten Werte der gesamten Liga. Und heuer hat die Mannschaft von Trainer Florian Heller noch kein einziges Mal gewonnen; vielmehr wartet der Klub bereits seit zehn Partien auf einen Dreier. Eine ähnlich schwarze Serie hat in dieser Saison bisher nur ein Regionalligist gehabt – nämlich der SVH, der von Oktober bis März in elf Partien hintereinander sieglos blieb. Seither jedoch hat Heimstetten Boden gut gemacht, wenngleich es zuletzt wieder zwei Niederlage setzte – was unter anderem an der angespannten Personallage gelegen haben dürfte.

Diese hat sich vor dem Kellerduell am Mittwoch kaum verbessert; vor allem in der Innenverteidigung gehen dem Trainerteam um Christoph Schmitt langsam die Spieler aus. So fallen nicht nur Jasper Maljojoki und voraussichtlich Fabio Sabbagh weiterhin verletzt aus, sondern auch Mohamad Awata ist nach seiner Roten Karte beim 0:1 in Aubstadt zum Zuschauen verdammt. Somit wird wohl Mittelfeldmann Valentin Micheli an der Seite von Yannick Günzel in der Deckungszentrale aushelfen.

Allen Personalnöten zum Trotz dürfte den Heimstettnern am Mittwoch noch eine andere Serie Mut machen: In den vergangenen fünf Duellen mit Rosenheim holten sie fünf Siege, und das bei einer Torbilanz von 16:3. Diese eindrückliche Statistik ist denn auch ein weiterer Grund, weshalb der SVH diesmal die Rollen wird wechseln müssen – vom Außenseiter zum Favoriten. (PATRIK STÄBLER)

Voraussichtliche Aufstellung: Riedmüller, Günzel, Micheli, Sengersdorf, Gebhart, Hingerl, Mwarome, Steimel, Tunc, Riglewski, Skrijelj.