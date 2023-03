SV Heimstetten: Auswärtspunkt im eigenen Stadion

Von: Patrik Stäbler

Auch gestern beim 1:1 gegen Türkgücü enorm quirlig: Emre Tunc vom SV Heimstetten. © Gerald Förtsch

Heimstetten – Erstmals seit Mitte Oktober hat der SV Heimstetten in der Fremde wieder mal punkten können. Wobei die Nachholpartie am Dienstagabend nur auf dem Papier ein Auswärtsspiel für den SVH war. Schließlich trat der Regionalligist in seinem eigenen Sportpark an, der Türkgücü München derzeit als Ausweichspielstätte dient. Dort trotzte der Tabellenletzte dem Favoriten ein 1:1-Remis ab – und das, obwohl Heimstetten fast eine Stunde lang in Unterzahl spielen musste.

Im Flutlicht ihres Stadions standen zum Anpfiff zehn SVH-Kicker in weißen Auswärtstrikots – ein ungewohnter Anblick angesichts der gewohnten Umgebung. Keine 120 Sekunden später bildete sich auf dem Rasen erstmals eine Jubeltraube, jedoch in Rot. Auslöser hierfür war das frühe 0:1 von Türkgücüs Torjäger Yannick Woudstra, der nach einem Gestocher von der Strafraumkante abgezogen und die Kugel flach im Eck versenkt hatte.

Das abgeschlagene Schlusslicht der Regionalliga ließ sich von dem Rückstand jedoch nicht beeindrucken und spielte mutig nach vorne – allen voran in Person des quirligen Emre Tunc. Nach einer Viertelstunde legte der Heimstettner Offensivmann den Ball mustergültig auf Valentin Micheli ab, dessen Schuss ein Münchner Verteidiger in höchster Not noch klären konnte. Fünf Minuten später führte eine weitere Tunc-Vorarbeit dann zum Erfolg: Seine Hereingabe verwerte Rico Strieder aus sieben Metern zum verdienten Ausgleich – das erste Tor des Ex-Profis im SVH-Trikot.

Nach seinem 1:1 entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, die kurz vor der Pause ihren nächsten Aufreger hatte. Im Mittelpunkt stand dabei Heimstettens Sebastian Burke, der binnen drei Minuten erst Gelb wegen Ballwegschlagens und dann nach einer Schwalbe die Ampelkarte sah. Trotz Unterzahl blieb der SVH auch nach dem Seitenwechsel auf Augenhöhe mit dem Tabellensiebten und hatte zunächst sogar Chancen aufs Führungstor – etwa durch Emre Tunc, dessen Schuss nach knapp einer Stunde abgeblockt wurde.

Mit zunehmender Spieldauer kam dann jedoch Türkgücü immer stärker auf und drängte auf die Führung. Allein trotz guter Einschussmöglichkeiten brachten die Münchner die Kugel nicht im Gehäuse von Moritz Knauf unter, der in der 55. Minute den verletzten Maximilian Riedmüller im SVH-Tor abgelöst hatte. Und so blieb es am Ende bei einem 1:1-Unentschieden, das die Heimstettner durchaus als Achtungserfolg für sich werten können - einerseits. Andererseits beträgt der Rückstand des Tabellenletzten auf die Relegationsplätze immer noch satte zwölf Punkte. PATRIK STÄBLER

Türkgücü München - SV Heimstetten 1:1 (1:1) SV Heimstetten: Riedmüller (55. Knauf), Maljojoki, Rosina, Sengersdorf, Günzel (46. Manole), Micheli (46. Fambo), Strieder, Burke, Riglewski (79. Vrenezi), Tunc, Awata. Tore: 1:0 Woudstra (2.), 1:1 Strieder (20). Gelb-Rot: Burke (35.). Schiedsrichter: Johannes Hamper (VfR Katschenreuth). Zuschauer: 300.