SV Heimstetten: Awata hat’s nicht verlernt - 3:1 gegen Schwaben Augsburg

Von: Patrik Stäbler

Teilen

Flinker Nachwuchs: Hugo Heise (rot) rückt für das Testspiel aus der A-Jugend auf. © Michalek

Mohamad Awata ist in dieser Regionalligasaison bereits im defensiven Mittelfeldmann und sogar in der Innenverteidigung aufgelaufen. Dabei ist der 29-Jährige vom SV Heimstetten als gelernter Stürmer eigentlich in der vordersten Spitze zu Hause. Dass sein Torriecher trotz der jüngsten Rollenwechsel nicht verschütt gegangen sind, hat Awata nun im Testspiel gegen den TSV Schwaben Augsburg bewiesen: Mit einem frühen Doppelpack schoss der Syrer sein Team auf die Siegesstraße; am Ende stand ein 3:1-Sieg für den SVH zu Buche.

Heimstetten – „Es war ein ordentliches Testspiel von uns“, resümiert Heimstettens Co-Trainer Memis Ünver, „gerade wenn man die angespannte Personalsituation bedenkt“. So fehlten beim SVH etliche Spieler krankheits- oder verletzungsbedingt. Auch die drei Winterneuzugänge Florian Roggermeier, Jasmin Kadiric und Ikenna Ezeala standen noch nicht zur Verfügung. In der Folge fanden sich in Hugo Heise und Fabian Aicher sogar zwei Kicker aus der eigenen A-Jugend in der Startelf wieder.

Ungeachtet der Personalnot übernahm der SVH vom Start weg die Kontrolle und ging durch Awatas Doppelschlag in der neunten und elften Minute in Führung. Nach einer halben Stunde erhöhte Emre Tunc auf 3:0, ehe der Bayernligist aus Augsburg noch vor der Pause zum Ehrentreffer kam. Nach dem Wechsel fielen dann keine weiteren Tore, sodass am Ende ein 3:1-Sieg des Favoriten stand. Für den SVH geht es bereits an diesem Dienstag mit dem nächsten Testspiel gegen den VfR Garching weiter, ehe am Freitag der Regionalliga-Spitzenreiter aus Unterhaching im Heimstettner Sportpark gastiert. (ps)