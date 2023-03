2:1 – Heimstetten beendet gegen Rain Serie des Grauens

Von: Patrik Stäbler

Teilen

Dem Gegner einen Schritt voraus: Meriton Vrenezi schießt Heimstetten zum 2:1-Erfolg. © Dieter Michalek

„Einmal kurz durchschnaufen“, ruft der Stadionsprecher des SV Heimstetten in dieser 78. Spielminute ins Mikrofon, ehe ein derart langgezogenes „Tooooor“ aus den Lautsprechern dröhnt, dass man sich ernsthaft um sein Wohlergehen sorgen muss. Doch so viel Begeisterung – und so viel Puste – kommen nicht von ungefähr. Denn wenige Momente zuvor hat Meriton Vrenezi den SVH im Kellerduell gegen den TSV Rain mit seinem 2:1 auf die Siegerstraße geschossen.

Heimstetten – Gut eine Viertelstunde später hat der abgeschlagene Tabellenletzte der Regionalliga diese Partie am Freitagabend tatsächlich gewonnen und damit eine Serie des Grauens beendet: Durch das 2:1 holt die Elf von Trainer Christoph Schmitt erstmals nach zehn sieglosen Spielen wieder drei Punkte. Von echter Hoffnung im Abstiegskampf zu sprechen verbietet sich wohl dennoch. Denn trotz des Erfolgs liegt der SVH in der Tabelle immer noch zehn Punkte hinter den Relegationsplätzen.

Doch zumindest kurz nach dem Spiel dürfte das den SVH-Kickern reichlich egal gewesen sein. Viel zu groß war dafür die Erleichterung bei ihnen nach einem Sieg, nach dem es lange Zeit nicht ausgesehen hatte – und der dennoch hoch verdient war. Denn bei milden Temperaturen und vor mageren 140 Zuschauern – darunter immerhin eine lautstarke Abordnung des SVH-Fanklubs Hoaschdenga Buam – waren die Platzherren vom Start weg das bessere Team und erspielten sich auch einige gute Tormöglichkeiten.

Allein mehr als zwei Lattenkracher sprangen nicht heraus für die Heimstettner, bei denen in der 30. Minute Sebastian Rosina verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste – mithin ein Spieler, der erst kürzlich sein Comeback nach monatelanger Pause gefeiert hatte. Kurz vor der Halbzeit kam dann der TSV Rain erstmals gefährlich vors Tor – bei einem Foulelfmeter, den SVH-Keeper Maximilian Riedmüller aber gekonnt mit dem Bein parierte.

Auch im zweiten Durchgang blieb Heimstetten tonangebend, und doch ging das erste Tor aufs Konto der Gäste. Nach dem 0:1 durch Tim Härtel in der 58. Minute sprach im Grunde nichts mehr für die seit Monaten notorisch erfolglosen Heimstettner. Doch statt aufzugeben, bäumten sie sich noch mal auf – und das wurde belohnt. So köpfte zunächst Valentin Micheli eine feine Flanke von Kapitän Lukas Riglewski ins lange Eck (69.). Und knapp zehn Minuten später war es Meriton Vrenezi, der den schönsten Angriff des Abends mit dem 2:1 krönte.

Sein Tor sorgte nicht nur für Ekstase in der Sprecherkabine, sondern auch für einen ungewohnt gewordenen Anblick nach dem Schlusspfiff. Nämlich: Fußballer des SV Heimstetten, die gemeinsam mit ihren Fans einen Heimsieg bejubeln. (PATRIK STÄBLER)

SV Heimstetten – TSV Rain 2:1 (0:0)

SVH: Riedmüller, Maljojoki, Rosina, Sengersdorf, Ezeala (81. Fambo), Strieder, Weser (69. Vrenezi), Micheli (86. Zander), Müller, Riglewski, Tunc (87. Steimel), Awata.

Tore: 0:1 Härtel (58.), 1:1 Micheli (69.), 2:1 Vrenezi (78.).

Schiedsrichter: Christopher Knauer (SpVgg Isling) – Zuschauer: 140.