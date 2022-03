SV Heimstetten beendet pechschwarze Serie

Von: Patrik Stäbler

Abwehrspieler mit ungeahnten Torjägerqualitäten: Winterneuzugang Jasper Maljojoki (rot) bei seinem erfolgreichen Heimdebüt. © Dieter Michalek

Heimstetten – Diese Regionalligapartie steckt schon tief in der Nachspielzeit, und dass die Kicker des SV Heimstetten überhaupt noch dem Fußball hinterherjagen, ist mehr als erstaunlich. Denn nicht nur haben sie 92 strapaziöse Minuten gegen den 1. FC Schweinfurt in den Knochen, sondern auf ihren Schultern lastet auch eine pechschwarze Serie von neun Niederlagen am Stück. Oder vielmehr: 9,96 Niederlagen. Denn dass der SVH beim Stand von 1:2 hier noch was reißen wird, dass glauben wohl selbst die zwei Handvoll Fans von den Hoaschdenga Buam nicht mehr, die seit dem Gegentor in der 87. Minute ungewohnt still geworden sind.

Doch dann schnibbelt Lukas Riglewski eine Halbfeldflanke in den Strafraum – in Richtung von Jasper Maljojoki, den sein Trainer soeben als Sturmtank in die Spitze beordert hat. Tatsächlich landet die Kugel bei dem Innenverteidiger, der sie – so elegant, als wäre er gelernter Balletttänzer und nicht gelernter Abwehrspieler – mit der Brust annimmt und danach volley ins Tor befördert (siehe Kasten).

Maljojokis artistischer Treffer zum 2:2 ist der furiose Schlusspunkt einer packenden Partie, in der die zuletzt so gebeutelten Heimstettner eine erstaunliche Moral beweisen. Zwar verharrt der SVH trotz des Punktgewinns auf einem Abstiegsplatz. Für Stimmung und Selbstvertrauen jedoch könnte das Remis gegen den Tabellendritten Gold wert sein. „Dieser Punkt ist hoch verdient“, resümiert Coach Christoph Schmitt. „Wir waren heute sicher nicht die schlechtere Mannschaft. Und vor allem in der zweiten Halbzeit haben wir es sehr gut gemacht.“

Dabei hat der SVH auch im ersten Durchgang die erste dicke Chance, als Carl Weser aus sechs Metern zum Schuss kommt. Doch statt den Ball ins Tor zu setzen, was die leichtere Übung gewesen wäre, zirkelt er ihn an den linken Pfosten. Wenig später fällt dann – „aus dem Nichts“, so Schmitt – das 0:1. Nach einer Flanke ist Meris Skenderovic zur Stelle und beschert Schweinfurt mit seinem 16. Saisontor die nicht unverdiente Führung.

Nach dem Wechsel agieren die Heimstettner dann mutiger – auch, nachdem sie ab der 55. Minute nur noch zu zehnt sind. Grund hierfür ist eine Ampelkarte gegen Mohamad Awata, die sein Trainer als „fragwürdig“ bezeichnet – wobei er sich noch mehr über eine Aktion kurz zuvor echauffiert. In dieser reklamieren die Heimstettner ein Handspiel im Strafraum. Der Pfiff des Schiedsrichters aber bleibt aus – anders als 30 Sekunden später bei Awatas Einsteigen.

Doch auch in Unterzahl bleibt der SVH mindestens gleichwertig – und kommt in der 68. Minute zum verdienten Ausgleich. Einen Schuss von Riglewski lenkt ein Schweinfurter soeben noch mit der Hand über die Latte. Der Haken daran aus Gäste-Sicht: Es ist nicht ihr Keeper, der in dieser Szene pariert, sondern Feldspieler Nico Rinderknecht, der dafür folgerichtig Rot sieht. Den fälligen Elfmeter setzt Riglewski trocken ins Eck – zum umjubelten 1:1.

Als alles bereits mit einem Remis rechnet, schlagen die Gäste ein zweites Mal zu: Nach einem Konter in der 87. Minute drückt Malik McLemore den Ball zum 1:2 über die Linie. Nun scheint die zehnte Heimstettner Niederlage in Serie besiegelt – bis Winterneuzugang Jasper Maljojoki in der Nachspielzeit doch noch das 2:2 gelingt. (PATRIK STÄBLER)

SV Heimstetten – 1. FC Schweinfurt 2:2 (0:1)

SVH: Riedmüller, Sabbagh, Maljojoki, Sengersdorf, Reuter (46. Tunc), Steimel, Awata, Müller, Weser (86. Nappo), Skrijelj (63. Günzel), Riglewski.

Tore: 0:1 Skenderovic (27.), 1:1 Riglewski (68.; Handelfmeter), 1:2 McLemore (87.), 2:2 Maljojoki (90.+2).

Gelb-Rot: Awata (55.).

Rot: Rinderknecht (68.; Handspiel).

Schiedsrichter: Maximilian Riedel (Horgau) – Zuschauer: 180.