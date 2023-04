SV Heimstetten beendet rabenschwarze Serie

Von: Patrik Stäbler

Tunc und Müller sorgen mit ihren Toren für den 2:0-Auswärtssieg bei Greuther Fürth II.

Heimstetten – Dass die rabenschwarze Auswärtsserie des SV Heimstetten an diesem Ostermontag ihr Ende finden wird, deutet sich bereits in der 38. Minute an. Nicht, dass sich die Gäste im Duell bei der SpVgg Greuther Fürth II in dieser Szene eine Chance erspielt, geschweige denn ein Tor erzielt hätten. Vielmehr sieht Fabio Sabbagh in jener Situation die Gelbe Karte.

Doch die Art und Weise, wie diese Verwarnung zustande kommt, ist ein Stück weit bezeichnend für die Vorstellung des Tabellenletzten der Regionalliga an diesen Nachmittag. Denn der Abwehrchef des SVH bekommt den gelben Karton vor die Nase gehalten, nachdem er sich lautstark über eine Entscheidung des Schiedsrichters erbost hat – wegen eines Einwurfs.

Im Grunde genommen also eine Lappalie. Und doch steht Sabbaghs Aktion stellvertretend für den Einsatz und die Leidenschaft, mit der das Schlusslicht gegen die Profi-Reserve aus Fürth zu Werke geht. Und das wird belohnt: Beim 2:0-Erfolg holt der SVH seinen ersten Auswärtsdreier überhaupt in dieser Saison - nach zuvor 15 vergeblichen Anläufen. „Der Sieg war absolut verdient“, lobt Trainer Christoph Schmitt. „Wir haben kompakt verteidigt, sehr reif gespielt und auf die Fehler des Gegners gewartet. Insgesamt war es eine gute Leistung.“

Dabei ist die Ausgangslage am Feiertag alles andere als optimal für den SVH. Zum einen, weil der Gegner aus Fürth zuletzt in prächtiger Form und dreimal in Serie als Sieger vom Platz gegangen war. Zum anderen hatten die Heimstettner am vergangenen Wochenende eine 1:8-Abreibung gegen den FC Bayern München II kassiert – mithin ihre höchste Niederlage in dieser Spielzeit.

Doch in Fürth sind von dieser Klatsche keine Nachwehen mehr zu sehen - im Gegenteil. So präsentiert sich der Außenseiter vom Start weg engagiert und konzentriert, vor allem in der Defensive.

Denn die löchrigste Abwehr der Regionalliga erlaubt dem Gegner an diesem Tag keine einzige echte Einschussmöglichkeit. Auf der anderen Seite fackelt zwar auch der SVH kein Chancenfeuerwerk ab. Doch als sich den Gästen in der 25. Minute die beste Gelegenheit der ersten Hälfte bietet, da schlagen sie zu – in Person von Emre Tunc. Der Offensivmann bestraft einen bösen Patzer der Fürther und erzielt das 1:0, zugleich der Pausenstand.

Nach dem Wechsel sehen die 300 Zuschauer dann weiter das gleiche Bild: Ideenlose Fürther können sich gegen den klug verteidigenden SVH keine einzige hochkarätige Torchance herausspielen. Vielmehr sind es die Gäste, die auch das zweite Tor des Tages markieren: Nach einem Eckball köpft Severin Müller die Kugel zum 2:0-Endstand ins Netz.

Nach zuvor zwölf Pleiten und drei Remis in der Fremde fahren die Heimstettner somit erstmals in dieser Saison drei Auswärtspunkte ein. Dennoch beträgt der Rückstand des Tabellenletzten auf die Relegationsplätze weiterhin 14 Zähler – und das bei nur noch sieben ausstehenden Spielen.

SpVgg Greuther Fürth II – SV Heimstetten 0:2 (0:1) SV Heimstetten: Riedmüller, Maljojoki, Sabbagh (46. Zander), Steimel (84. Burke), Ezeala (90. Vrenezi), Weser (82. Manole), Micheli, Müller, Riglewski, Tunc, Awata (90.+3 Roggermeier) Tore: 0:1 Tunc (25.), 0:2 Müller (70.) Schiedsrichter: Manuel Steigerwald (TSV Karlburg) Zuschauer: 310.