SV Heimstetten: 2:2 bei Generalprobe gegen Pipinsried

Von: Patrik Stäbler

Emre Tunc hat der Generalprobe seines SV Heimstetten einen glimpflichen Ausgang beschert. Im Testspiel gegen den FC Pipinsried traf der eingewechselte Offensivmann sieben Minuten vor dem Abpfiff zum 2:2, sodass das Duell der Regionalligisten letztlich mit einem verdienten Remis endete

Heimstetten – Mit einem solchen Unentschieden wäre der abstiegsbedrohte SVH am kommenden Samstag sicher hoch zufrieden. Denn dann gastiert der Klub im ersten Punktspiel des Jahres bei der SpVgg Bayreuth – ihres Zeichens Tabellenführerin, die bei ihrem vorgezogenen Ligastart am Wochenende einen 2:1-Heimsieg gegen Unterhaching geholt hat.

„In Bayreuth sind wir klarer Underdog“, weiß Co-Trainer Roman Langer. Anders im Testspiel gegen den ebenfalls abstiegsbedrohten FC Pipinsried, in dem sich vom Anpfiff weg eine Partie auf Augenhöhe entwickelte. Den besseren Start erwischten dabei die Platzherren, die folgerichtig nach einer Viertelstunde in Führung gingen – durch Daniel Steimel, der eine feine Vorarbeit von Lukas Riglewski zum 1:0 verwertete. Auch danach blieb der SVH erst mal am Drücker; doch etwa ab der 20. Minute habe dann der Gegner Oberwasser bekommen, berichtet Langer. Und das schlug sich auch auf den Spielstand nieder: Durch einen Doppelschlag binnen sechs Minuten drehte Pipinsrieds Halit Yilmaz die Partie noch vor dem Pausenpfiff.

Nach dem Wechsel hatten die Gäste dann sogar Chancen für ein drittes Tor, ließen diese aber ungenutzt. Und so konnte Heimstetten – beflügelt durch die Einwechslungen von Carl Weser, Ensar Skrijelj und Emre Tunc – noch einmal zur Schlussoffensive blasen. Letzterer war es dann auch, der in der 83. Minute den 2:2-Endstand erzielte. „Ich denke, das Ergebnis geht insgesamt in Ordnung“, resümiert Roman Langer. „Wir haben noch einmal gute Erkenntnisse bekommen, bevor es jetzt in Bayreuth endlich wieder ernst wird.“

Nebst dem Tabellenstand kommt am Samstag freilich noch eine weitere Erschwernis für den SVH hinzu. So muss der Tabellen-17. beim Spitzenreiter auf vier Stammkräfte verzichten: Bernard Mwarome und Fabio Sabbagh sind nach ihren Roten Karten gegen Unterhaching gesperrt; dazu fallen Alexis Fambo und Moritz Hannemann beide aufgrund von Bänderrissen aus. (PATRIK STÄBLER)