Last-Minute-Tor! Riglewski führt SV Heimstetten zum Sieg

TSV 1860 Rosenheim unterliegt knapp

93 Minuten lang haben die Zuschauer in Heimstetten am Freitag vergeblich auf ein Tor gewartet. Doch dann traf Lukas Riglewski zum 1:0 und bescherte dem Aufsteiger gegen Rosenheim den ersten Heimsieg.

Heimstetten– In der 94. Minute des Regionalligaspiels seines SV Heimstetten gegen den TSV 1860 Rosenheim hat Lukas Riglewski die Gelbe Karte gesehen – und dabei bis über beide Ohren gestrahlt. Denn Ursache für die Verwarnung war der frenetische Jubel des 24-Jährigen, der sich dabei seines Trikots entledigte, nachdem er zuvor das 1:0 für sein Team markiert hatte.

Riglewskis Last-Minute-Tor bescherte dem SVH am Freitagabend den ersten Heimerfolg in dieser Saison, der laut Klubpräsident Ewald Matejka „absolut verdient“ war. Vor 380 Zuschauern hatte SVH-Trainer Christoph Schmitt fast derselben Anfangself vertraut, die zuletzt mit 5:2 in Buchbach gewonnen hatte. Allein René Schäffer musste seinen Platz für Daniel Wellmann räumen, der nach seiner Hochzeit am vorigen Wochenende in die Innenverteidigung zurückkehrte.

Dort verbrachte der frisch Vermählte anfangs einen ruhigen Abend, während auf der anderen Seite auch Orhan Akkurt und Co. kein Feuerwerk abbrannten. Vielmehr waren beide Seiten tunlichst bemüht, hinten sicher zu stehen. „Unser Fokus im Training liegt zurzeit auf der Defensive“, hatte Schmitt vor der Partie verraten. Kein Wunder, stellte seine Elf doch mit 13 Treffern zwar den zweitbesten Angriff der Liga. Demgegenüber standen aber auch acht Gegentore.

Im ersten Durchgang kam jedenfalls kein weiteres hinzu. Zugleich hatte der SVH nach 35 Minuten zweimal die Führung auf dem Fuß. Doch einen Riglewski-Freistoß parierte der Keeper, und nur wenig später köpfte Akkurt die Kugel an den Pfosten. Weil kurz vor dem Pausenpfiff auch der Ex-Heimstettner Danijel Majdancevic die beste Gäste-Chance versiebte, ging‘s beim Stand von 0:0 in die Kabinen.

Dort dürften beide Coaches ihre Teams für deren Abwehrarbeit gelobt, sie aber zugleich zu mehr Mut in der Offensive ermuntert haben. Allein am Spiel änderte sich wenig: Heimstetten blieb die bessere Mannschaft, brachte die Kugel aber nicht im Tor unter – bis Riglewski in der Nachspielzeit nach feinem Zuspiel von Moritz Hannemann doch noch das goldene Tor gelang.

SV Heimstetten – TSV 1860 Rosenheim 1:0 (0:0)

SVH: Riedmüller, Beierkuhnlein, Wellmann, Hintermaier, Günzel, Regal, Sabbagh (81. D. Schmitt), Laverty (66. Hannemann), Schels, Riglewski, Akkurt.

Tor: 1:0 Riglewski (90.+4).

Schiedsrichter: Luka Beretic (TSV Friedberg) – Zuschauer: 380.