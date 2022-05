Heimstettens Chance zum Befreiungsschlag

Von: Patrik Stäbler

Rückkehr ins Team noch offen: Torwart Maximilian Riedmüller. © Fupa

Ähnlich und doch verschieden sind die Ausgangslagen des SV Heimstetten und der SpVgg Greuther Fürth II vor dem Nachholspiel der beiden Regionalligisten an diesem Mittwoch um 18.30 Uhr im Sportpark Ronhof. Zwar stecken beide Teams tief im Abstiegssumpf. Jedoch ist es für Profi-Reserve beinahe schon die letzte Chance, diesem zu entrinnen, während sich dem SVH die erste Chance auf einen veritablen Befreiungsschlag bietet.

Heimstetten – Denn nach zuletzt zehn Punkten aus vier Spielen könnte sich Heimstetten durch einen weiteren Sieg bis auf sechs Zähler von den Relegationsplätzen absetzen, was drei Spieltage vor Schluss schon eine Vorentscheidung wäre. Die Fürther wiederum hätten bei einer Niederlage weiterhin sieben Punkte Rückstand auf die Nichtabstiegszone und müssten sich langsam aber sicher mit dem Gedanken vertraut machen, dass es diese Saison nicht nur ihr Bundesligateam erwischt.

„Das wird eine ganz schwere Kiste“, warnt SVH-Trainer Christoph Schmitt vor dem letzten Auswärtsspiel seiner Elf, die danach noch drei Duelle im eigenem Sportpark bestreitet. Dort ist das Team heuer bisher eine Macht, hat noch keine Partie verloren und zuletzt vier Siege eingefahren. Allerdings mussten die Heimstettner dabei regelmäßig bis zum Schlusspfiff zittern – so wie am Samstag, als dem eingewechselten Alexis Fambo erst spät das 4:3-Siegtor gegen Augsburg gelang. „Diese Spiele hätten oft auch in die andere Richtung gehen könnten“, räumt Schmitt ein.

Der Erfolgslauf seiner Mannschaft kommt insofern etwas überraschend, als die Personallage in Heimstetten seit Wochen angespannt ist. Auch in Fürth werden wieder etliche Stammkräfte wie Fabio Sabbagh, Moritz Hannemann, Sascha Hingerl und der gelbgesperrte Emre Tunc fehlen. Noch offen sei, ob Keeper Maximilian Riedmüller ins Tor zurückkehre, sagt der Coach. Ein Fragezeichen stehe auch hinter den angeschlagenen Daniel Steimel, Sebastian Gebhart, Severin Müller und Jasper Maljojoki.

Den Gegner aus Fürth schätzt der Trainer als spielstarke Elf ein, die sich seit dem Jahreswechsel deutlich verbessert habe. Tatsächlich ging die Profi-Reserve in den vergangenen zehn Spielen nur dreimal als Verlierer vom Platz, was sicher auch an mehreren Winterneuzugängen lag – darunter Routinier Daniel Adlung, der einst bei den Löwen in der 2. Liga spielte. Personell werden die Fürther in dem für sie so wichtigen Spiel am Mittwoch sicher alles aufbieten, schätzt Schmitt. „Aber egal, welche Mannschaft beim Gegner auf dem Platz steht: Wir werden versuchen zu punkten - koste es, was es wolle.“ (PATRIK STÄBLER)

Voraussichtliche Aufstellung: Knauf (Riedmüller), Günzel, Micheli, Sengersdorf, Gebhart, Mwarome, Awata, Reuter, Skrijelj, Riglewski, Nappo.