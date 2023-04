SV Heimstetten: Daniel Steimel ist glücklich, wieder auf dem Platz zu stehen

Von: Patrik Stäbler

Teilen

„Wenn ich ehrlich bin, dann geht es bei mir nicht ohne Fußball“, sagt Daniel Steimel (l.), der dienstälteste Akteur des SV Heimstetten, der sich im Juli verletzt hatte. © Gerald Förtsch/Archiv

Für die Auswärtsreise seines SV Heimstetten zur SpVgg Greuther Fürth II am Ostermontag hatte Daniel Steimel „ein bisschen Verpflegung“ eingepackt, wie es der Routinier mit einer Prise Untertreibung umschreibt. Der Imbiss samt Kaltgetränken sollte dazu herhalten, um mit den Mannschaftskollegen seinen 31. Geburtstag zu zelebrieren – das war von vornherein klar.

Heimstetten – Für die Auswärtsreise seines SV Heimstetten zur SpVgg Greuther Fürth II am Ostermontag hatte Daniel Steimel „ein bisschen Verpflegung“ eingepackt, wie es der Routinier mit einer Prise Untertreibung umschreibt. Der Imbiss samt Kaltgetränken sollte dazu herhalten, um mit den Mannschaftskollegen seinen 31. Geburtstag zu zelebrieren – das war von vornherein klar.

Dass Steimel überdies noch drei weitere Gründe zum Feiern haben würde, kam dagegen ziemlich bis sehr überraschend. Denn nicht nur lief der dienstälteste Kicker des SVH in Fürth bereits zum 188. Mal für den Regionallisten auf und zog damit in der ewigen Bestenliste auf Platz sechs mit Orhan Akkurt gleich. Sondern Steimel durfte auch erstmals seit seiner schweren Verletzung im Juli wieder von Anfang an ran. Und als wäre das nicht genug, gewann Heimstetten mit 1:0 - der erste Auswärtssieg des Tabellenletzten überhaupt in dieser Saison.

„Da sind ein paar Dinge zusammengekommen, und das war natürlich eine schöne Geschichte“, sagt Daniel Steimel über den Coup in Fürth, der freilich auch einen Wermutstropfen hatte. Denn trotz des Dreiers liegt der SVH vor dem Heimspiel gegen den TSV Aubstadt am Samstag um 14 Uhr weiterhin 14 Punkte hinter den Relegationsplätzen – bei nur noch sieben verbleibenden Partien.

„Natürlich sieht es düster für uns aus“, sagt Steimel. „Aber wir haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Solange der letzte Strohhalm zu greifen ist, werden wir uns danach strecken.“ Zumal der 31-Jährige derzeit einfach nur glücklich ist, nach seiner langen Zwangspause wieder auf dem Platz zu stehen. Ob er zwischenzeitlich ans Karriereende gedacht habe? Bei dieser Frage muss Steimel lachen, ehe er nach einer kurzen Pause antwortet: „Wenn ich ehrlich bin, dann geht es bei mir nicht ohne Fußball.“ Aufhören sei daher nie ein Thema gewesen. „Und allein die 84 Minuten in Fürth haben so viel Spaß gemacht, dass die lange Leidenszeit schon wieder vergessen ist.“

Ohnehin war der Vizekapitän auch während seiner Verletzungspause stets eng beim Team. Einmal die Woche sei er ins Training gekommen, und auch bei den Spielen war er fast immer dabei – sogar auswärts in Aschaffenburg. Dabei sei es durchaus quälend gewesen, von außen mit ansehen zu müssen, wie seine Teamkollegen in jenen Negativstrudel gerieten, dessentwegen die Chancen des SVH auf den Klassenerhalt inzwischen nur noch marginal sind.

„Wir sollten jetzt nicht mehr auf die Tabelle schauen, denn die Herumrechnerei ist nur demotivierend“, sagt Daniel Steimel. Stattdessen müsse man jede Partie als Endspiel begreifen. „Und am Ende“, sagt er, „werden wir dann sehen, was dabei rausgekommen ist“. Will heißen: Ob Steimel und Co. womöglich erneut einen überraschenden Grund zum Feiern haben.

Voraussichtliche Aufstellung: Riedmüller, Maljojoki, Sabbagh, Ezeala, Steimel, Müller, Micheli, Weser, Riglewski, Tunc, Awata.