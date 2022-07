SV Heimstetten: Befürchtung bestätigt - Daniel Steimel muss operiert werden

Von: Moritz Bletzinger

Daniel Steimel muss am Knie operiert werden. © Imago/Mladen Lackovic

Beim Auftaktspiel gegen Türkgücü München musste Daniel Steimel verletzt vom Platz. Jetzt steht fest, der SV Heimstetten muss länger auf den Routinier verzichten.

Heimstetten - Schlechter kann die Saison für Daniel Steimel nicht starten. Bei der Auftaktniederlage gegen Türkgücü München verletzte sich der Abwehrspieler kurz vor Schluss am Knie. Eine Woche später bestätigt sich die Befürchtung: Das Innenband ist gerissen, der 30-Jährige muss operiert werden. Der SV Heimstetten wird sechs bis zwölf Wochen auf den Routinier verzichten müssen.

Das bestätigte Christoph Schmitt dem Bayerischen Fußballverband. „Der Ausfall schmerzt sehr“, sagt der Trainer, „auch, weil er ein absoluter Leader und für unsere junge Truppe daher unglaublich wichtig ist.“

Unschöner Saisonauftakt für SV Heimstetten: Zwei Pleiten, Steimel verletzt - nächster Halt Totopokal

Ohne Steimel im Kader verlor der SV Heimstetten dann auch das erste Auswärtsspiel der Saison. Aufsteiger DJK Vilzing dreht die Partie per Doppelschlag in den Schlussminuten. Heimstetten scheint aktuell wie vom Peck verfolgt.

Ausruhen darf sich die Mannschaft von Christoph Schmitt aber nicht. Am Dienstag (18.30 Uhr) steht für sie der Auftakt im Totopokal an. Landesligist TSV Brunnthal empfängt den Regionalligisten in der ersten Runde.