SV Heimstetten: Dank Sebastiano Nappo rauf - und runter?

Zwei von sechs Treffern gegen Ex-Klub

von Reinhard Hübner schließen

Sebastiano Nappo war bester Torschütze des Trio Infernales mit Orhan Akkurt und Lukas Riglewski. Ausgerechnet gegen seine Ex-Klub trifft der 23-Jährige zweimal zum Sieg.

Der SV Heimstetten hat ja allen Grund, Sebastiano Nappo dankbar zu sein. In der vergangenen Saison hat der 23-Jährige mit 28 Treffern in 36 Spielen Heimstetten in die Regionalliga geschossen. Das vergessen sie ihm nie. Nun aber kann es sein, dass genau dieser Nappo die „Hoaschdenga“ wieder zurückbefördert in die Bayernliga. Vier Punkte hat er seinem Ex-Verein schon geklaut, wie im Hinspiel beim 0:1 traf er auch im Rückspiel zum entscheidenden 1:2 für seinen neuen Arbeitgeber FC Augsburg.

Schuldgefühle plagen ihn deshalb keine, auch wenn es ihm „

nicht gefällt, dass die da unten stehen

“. Ohne Nappos Treffer aber stünden sie zur Winterpause sogar auf einem Nichtabstiegsplatz, der Torschütze aber muss nun erst mal an sich selbst denken. Nach Augsburg ist er ja gewechselt, um vielleicht seinen Traum von der Bundesliga zu verwirklichen. Dafür sollte er dringend auf sich aufmerksam machen, am besten mit vielen Treffern. Sechs sind es bisher für die zweite Garnitur der Augsburger. Und zwei davon ausgerechnet gegen Heimstetten. Ein bisschen bitter ist das schon. Für Heimstetten.

