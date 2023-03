Das V in SV Heimstetten steht für Verletzte

Von: Patrik Stäbler

Teilen

„Wir freuen uns jetzt auf die Rückrunde“, sagt Heimstettens Trainer Christoph Schmitt. © Sven Leifer

Über die drei Winterneuzugänge seines SV Heimstetten sagt Christoph Schmitt, diese hätten sich „nahtlos bei uns eingefügt“. Und wäre da nicht der sarkastische Unterton, man könnte schnell glauben, der Trainer meint damit etwas Positives.

Heimstetten –Tatsächlich aber spielt er mit dieser Aussage auf die fast unheimliche Verletzungsserie an, die seinen Regionalligaklub in dieser Saison heimsucht. Passend dazu hat es nun auch zwei der drei Neuen erwischt: Ikenna Ezeala und Florian Roggermeier – Ersterer wurde von Vorwärts Steyr, Zweiterer aus Unterhaching ausgeliehen – haben sich verletzt und fehlen daher zum Auftakt der Restrunde. Im Duell beim FV Illertissen am Samstag um 14 Uhr steht somit der Ex-Würzburger Jasmin Kadiric als einziger Neuzugang im Kader.

Die Ausfälle seien symptomatisch für eine „alles andere als gute Vorbereitung“, sagt Schmitt. Nicht nur habe die Genesung der Langzeitverletzten Daniel Steimel, Fabio Sabbagh, Sebastian Rosina, Valentin Micheli und Rico Strieder länger gedauert als erhofft. Sondern obendrein seien auch immer wieder Spieler wegen Blessuren oder Krankheiten ausgefallen. „Es war die Fortsetzung der bisherigen Saison“, konstatiert der Trainer. „Teilweise waren wir so wenige im Training, dass wir mit A-Jugendlichen auffüllen müssten.“

Zu allem Überfluss wurden auch drei Testspiele abgesagt, darunter die geplante Generalprobe gegen den SSV Ulm. „Das wäre unser erstes und einziges Spiel auf Rasen gewesen“, hadert Schmitt. „Ein wichtiger Härtetest gegen einen starken Gegner.“ So jedoch werden seine Kicker am Samstag erstmals in diesem Jahr eine Partie auf Rasen bestreiten – ganz anders als der Gegner. Denn Illertissen ist bereits in die Restrunde gestartet, und das höchst erfolgreich. So hat der FVI zwei 2:1-Siege über Schweinfurt und Augsburg eingefahren, weshalb Schmitt mit Blick auf Samstag warnt: „Das wird eine ganz harte Nuss.“

Selbiges lässt sich auch über das Saisonziel des SVH sagen, der in den restlichen 15 Partien noch den Klassenerhalt schaffen will. Hierzu braucht es freilich ein mittelgroßes Wunder, liegt der Tabellenletzte doch aktuell 13 Punkte hinter dem Relegationsplatz. „Der Rückstand ist unglaublich groß“, räumt Schmitt ein, bevor er den Gedanken an die Tabelle beiseite wischt: „Aber im Grunde ist das uninteressant. Wir wollen in den restlich Spielen einfach alles rausfeuern, was wir haben, und dann schauen wir, wozu es reicht.“ Vorzeitig aufgeben werde man auf keinem Fall, betont der Trainer. Und weiter: „Wir sind absolut überzeugt von unserem Kader. Und wir freuen uns jetzt auf die Rückrunde.“ (PATRIK STÄBLER)

Voraussichtliche Aufstellung: Riedmüller, Maljojoki, Sabbagh, Sengersdorf, Günzel, Strieder, Müller, Zander, Riglewski, Tunc, Awata.