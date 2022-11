SV Heimstetten: Das Projekt Aufholjagd

Von: Patrik Stäbler

Auf dem Weg zurück ins Team: Der lange verletzte Fabio Sabbagh steht vor einem Comeback. © Sven Leifer /Archiv

Fabio Sabbagh ist zurück. Seit einigen Wochen trainiert der Abwehrspieler des SV Heimstetten wieder, nun könnte er an diesem Samstag um 14 Uhr im Heimspiel gegen die DJK Vilzing sein Comeback feiern – als erster von mehreren Langzeitverletzten in der Defensive, die der Tabellenletzte der Regionalliga zuletzt schmerzlich vermisst hat.

Heimstetten – „Allerdings dürfen wir uns von Fabio keine Wunderdinge erwarten“, betont Trainer Christoph Schmitt. „Schließlich hat er das letzte Jahr mehr Zeit in der Reha verbracht als auf dem Fußballplatz.“ Tatsächlich ist der 24-Jährige vom Verletzungspech verfolgt gewesen: Vorige Saison kam er bloß auf sechs Einsätze; in der laufenden Spielzeit stand er fünfmal auf dem Platz.

Nebst Sabbagh fehlen dem SVH seit Längerem auch Daniel Steimel, Valentin Micheli, Sebastian Rosina und Neuzugang Rico Strieder. Dieses Quartett wird wohl erst im neuen Jahr wieder eingreifen können. „Da fallen mehrere Jungs aus, die in der Summe eine Qualität mitbringen, die wir nicht ersetzen können – und die wahrscheinlich keine Mannschaft in der Liga ersetzen kann“, sagt Schmitt. Die prekäre Personallage ist aus seiner Sicht ein gewichtiger Grund, weshalb es für seine Elf in dieser Saison so schlecht läuft: Mit gerade mal 14 Punkten aus 19 Spielen ist Heimstetten abgeschlagenes Schlusslicht – bereits acht Zähler hinter den Relegationsplätzen.

Will der SVH also auch in der nächsten Spielzeit in der vierthöchsten Liga antreten, braucht er eine Rückrunde, die so ziemlich das Gegenteil der ersten Saisonhälfte ist. Einen Schritt in diese Richtung kann der Klub am Samstag gegen die DJK Vilzing machen, die sich als Aufsteiger bislang sehr achtbar aus der Affäre gezogen hat. So sind die Niederbayern Tabellenachter mit doppelt so vielen Punkten wie Heimstetten. „Das ist eine in sich gewachsene Mannschaft, die sehr stabil ist und sich auch durch einen Rückstand nicht aus der Ruhe bringen lässt“, sagt Schmitt über den Gegner. Zu spüren bekam das der SVH im Hinspiel, als er zwar mit 1:0 in Führung ging, am Ende aber mit 2:3 den Kürzeren zog.

Personell kehrt bei Heimstetten nicht nur Fabio Sabbagh zurück, sondern auch der zuletzt gesperrte Robert Manole. Noch zu früh kommt die Partie für die angeschlagenen Sebastian Burke und Aleksandar Kovacevic. Im Tor wird derweil wieder Maximilian Riedmüller stehen, der zwischenzeitlich von Moritz Knauf verdrängt wurde. „Riedi hatte es davor nicht ideal gemacht“, erklärt Schmitt. „Jetzt hoffen wir, dass er wieder sein Leistungsniveau erreicht.“ Prinzipiell bereite ihm die Torhüterposition aber kein Kopfzerbrechen, sagt der Trainer. „Wir haben zwei gute Keeper.“ (PATRIK STÄBLER)

Voraussichtliche Aufstellung: Riedmüller, Maljojoki, Müller (Sabbagh), Sengersdorf, Günzel, Awata, Sakhi Zada, Manole, Zander, Riglewski, Tunc.