SV Heimstetten: Die Trainerfrage bleibt spannend

Von: Patrik Stäbler

Ungewisse Zukunft: Christoph Schmitt (auf der Bank v.l.: Memis Ünver und Roman Langer) ist seit 2017 Coach des Regionalligisten. © Patrik Stäbler

Die Zukunft des SV Heimstetten ist noch völlig offen – auf der Trainerbank. Zwar habe es bereits Gespräche mit der Vereinsführung über eine weitere Zusammenarbeit gegeben, sagt Christoph Schmitt, seit 2017 Coach des Regionalligisten. Doch bislang sei noch keine Entscheidung gefallen, ob er sowie seine Assistenten Roman Langer und Memis Ünver auch in der kommenden Saison beim SVH an der Seitenlinie stehen werden.

Heimstetten – Weit weniger offen erscheint da die sportliche Zukunft des Tabellenletzten. Denn bei inzwischen 14 Punkten Rückstand auf die Relegationsplätze und nur noch acht ausstehenden Partien käme es einem mittelgroßen Fußballwunder gleich, wenn die Heimstettner im Saisonfinale den Abstieg in die Bayernliga noch abwenden könnten.

Wir bräuchten jetzt noch mal so viele Punkte, wie wir bis dato geholt haben, um noch eine Chance auf die Relegation zu haben. Das ist extrem schwer zu erreichen.

Zwar betont Christoph Schmitt vor dem Auftritt seiner Mannschaft bei der SpVgg Greuther Fürth II am Montag um 14 Uhr, dass Spieler und Trainer die Hoffnung auf den Klassenerhalt noch nicht aufgegeben hätten. Jedoch räumt der Coach ein: „Wir bräuchten jetzt noch mal so viele Punkte, wie wir bis dato geholt haben, um noch eine Chance auf die Relegation zu haben. Das ist extrem schwer zu erreichen.“

Zumal der SVH in den vergangenen 14 Partien nur ein einziges Mal als Sieger vom Platz gegangen ist. Und zuletzt setzte es im Heimspiel gegen den FC Bayern München II eine 1:8-Abreibung. Diese Niederlage habe man direkt nach der Partie sowie zu Beginn des darauffolgenden Trainings aufgearbeitet, berichtet Schmitt. „Da ging’s vor allem um die Art und Weise, wie wir uns präsentiert haben.“ Danach jedoch sei die üble Klatsche kein Thema mehr gewesen. Ohnehin fürchte er nicht, dass sich seine Kicker angesichts des deutlichen Rückstands in der Tabelle hängen lassen könnten, betont der Trainer. „Ich glaube nach wie vor, dass wir eine sehr gute Teamchemie haben.“

Unabhängig davon warte am Ostermontag in der Fürther Profi-Reserve eine hohe Hürde, warnt Schmitt. „Das ist eine spielerisch und taktisch sehr gut ausgebildete Mannschaft, die jetzt deutlich besser in Schuss ist als noch in der Hinrunde.“ Ein Schlüsselspieler beim Gegner sei der 35-jährige Ex-Löwe Daniel Adlung. „Er ist der absolute Kopf der Mannschaft“, weiß Schmitt.

Bei seinen Heimstettnern fehlt dagegen ein Leistungsträger – und ein weiterer ist nur bedingt einsatzbereit. Gemeint ist zum einen Rico Strieder, der infolge eines Muskelfaserrisses pausieren muss. Zum anderen werde es bei Abwehrchef Fabio Sabbagh noch nicht für einen Einsatz von Anfang an reichen, sagt Schmitt. „Ihn müssen wir peu à peu ranführen.“ (PATRIK STÄBLER)

Voraussichtliche Aufstellung: Riedmüller, Maljojoki, Sengersdorf, Ezeala, Burke, Müller, Micheli, Weser, Riglewski, Tunc, Awata.