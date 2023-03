SV Heimstetten: Die Zeichen stehen auf Torflut

Von: Patrik Stäbler

Einsatz fraglich: Torhüter Maximilian Riedmüller musste gegen Türkgücü wegen Adduktorenprobleme ausgewechselt werden. © Dieter Michalek

Eine Stunde früher als sonst üblich empfängt der SV Heimstetten an diesem Samstag um 13 Uhr den FC Augsburg II. Und vielleicht, das hofft Co-Trainer Roman Langer, führe dies dazu, dass bei seinen Regionalligafußballern die Nachmittagsmüdigkeit diesmal noch nicht eingesetzt hat. Denn sie wäre zumindest eine Erklärung, wieso der SVH allzu oft den Start verschläft und sich in der Anfangsphase ein Gegentor einfängt – zuletzt gegen Türkgücü München etwa nach kaum zwei Minuten.

Heimstetten – „Das macht es natürlich schwer, wenn man so früh einem Rückstand hinterherrennen muss“, sagt Langer. „Vielleicht hilft uns die ungewohnte Uhrzeit, dass die Null auch mal länger und bis zur Pause steht.“ Wobei im Duell gegen die Augsburger Bundesliga-Reserve vieles dafür spricht, dass die Zuschauer im Heimstettner Sportpark reichlich Tore zu sehen bekommen – so wie beim 4:4 im Hinspiel. Schließlich treten im Duell des SVH gegen den FCA die löchrigste und die drittschwächste Abwehr der Regionalliga gegeneinander an.

Zugleich hat Augsburg diese Saison aber auch schon 51 Tore geschossen, weshalb Roman Langer vor einer „richtig guten Mannschaft mit einer starken Offensive“ warnt. Dennoch sieht der Co-Trainer sein Team nicht als chancenlos: „Wir spielen daheim, was immer gut tut. Und nach dem Dienstag gehen wir mit einem positiven Gefühl in das Spiel.“ Denn trotz des frühen Rückstands kam der abgeschlagene Tabellenletzte in der Nachholpartie gegen Türkgücü noch zu einem 1:1-Unentschieden, was Langer als Erfolg wertet – nicht zuletzt aufgrund des Spielverlaufs.

Schließlich stand der SVH ab der 35. Minute mit einem Mann weniger auf dem Platz, nachdem sich Sebastian Burke zwei Verwarnungen binnen drei Minuten eingehandelt hatte. Der US-Amerikaner muss infolge seiner Ampelkarte am Samstag zuschauen; dafür kehrt Severin Müller nach überstandener Gelbsperre in den Kader zurück. Ebenfalls wieder mit dabei sind Valentin Micheli und Sebastian Rosina, die nach ihren langen Verletzungspausen gegen Türkgücü erstmals wieder in der Startelf standen und „ihre Sache sehr gut gemacht haben“, lobt ihr Coach.

Im Heimspiel gegen Augsburg vermutlich fehlen wird derweil der angeschlagene Fabio Sabbagh, während hinter dem Einsatz von Maximilian Riedmüller noch ein Fragezeichen steht. Der Keeper musste gegen Türkgücü zu Beginn der zweiten Hälfte aufgrund von Adduktorenproblemen ausgewechselt werden. Sollte er am Samstag ausfallen, würde Ersatzkeeper Moritz Knauf seinen Platz im Tor einnehmen. (ps)

Voraussichtliche Aufstellung: Riedmüller (Knauf), Maljojoki, Rosina, Sengersdorf, Günzel, Strieder, Micheli, Müller, Riglewski, Tunc, Awata.