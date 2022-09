SV Heimstetten: Diskussion über Gelb-rot von Awata

SVH besteht auch in Unterzahl - Erstmals ohne Gegentor in dieser Saison

Es ist nicht das Schlechteste für den SV Heimstetten, wenn es in der Fußball-Regionalliga gegen den zweiten Anzug der SpVgg Greuther Fürth geht. Das 2:0 war nicht nur der dritte Heimsieg, sondern im zwölften Spiel der erste Auftritt ohne Gegentor. Und das letzte Spiel ohne kassierten Treffer bestritten die Heimstettner am 4. Mai – da hieß es 2:0 in Fürth.

Heimstetten – „Wir können noch zu Null spielen“, sagt Trainer Christoph Schmitt mit der Einschränkung, „dass es auch etwas am Gegner lag.“ Die Fürther lösen Heimstetten als Tabellenletzter ab, weil sie in dieser Saison erst sieben Tore geschossen haben. Schmitt sah auf der einen Seite definitiv eine bessere und konsequentere Verteidigung seiner Mannschaft, aber Fürth hatte eben auch Torchancen, aus denen viele andere Regionalligisten ein bis zwei Tore machen. Fazit: Heimstetten hat sich gesteigert, aber mit Luft nach oben.

Nicht so begeistert war Schmitt von der Gelb-roten Karte, wobei das zweite Foul direkt nach Wiederanpfiff nicht zu diskutieren war. Da kam Mohamad Awata zu spät und auch Schmitt bestätigte, „dass das eine klare Gelbe Karte war“. Diskussionspunkt ist vielmehr die erste Verwarnung, „denn das war ein ganz normaler Luftzweikampf“. Die Fürther Bank beschwerte sich über den Einsatz des Ellbogens und bearbeitete den Referee auf dem Weg in die Kabine noch einmal. „Mohamad ist alles andere als ein unfairer Spieler“, sagt Schmitt und dennoch sensibilisierte er seine Nummer 70 in der Pause, „dass die Arme beim Kopfball ganz unten bleiben müssen“. Das Gelb-rot-Foul passierte dann tragischerweise am Boden.

Die beiden Tore von Lukas Riglewski und Emre Tunc in Unterzahl passen letztlich in das Bild des SV Heimstetten. „Wir gewinnen oft unsere Spiele, wenn wir mit dem Rücken zur Wand stehen“, sagt Schmitt. Das beinhaltet solche Unterzahl-Siege wie gegen Fürth, aber auch überraschende Top-Auftritte gegen Spitzenteams der Liga. Die Kehrseite der Medaille ist, dass Heimstetten aus den drei Duellen mit den Kellerkindern Rain, Illertissen und Augsburg II nur einen Punkt geholt hat.

Die Begegnung mit Fürth war nicht nur die Saisonpremiere ohne Gegentor, sondern auch der erste Sieg gegen einen Tabellennachbarn in einem sogenannten Sechs-Punkte-Spiel. Fürth könnte in mehreren Punkten eine Wende zum Guten sein für den SV Heimstetten, der sich bis auf Weiteres nicht mehr über die Negativserie unterhält. (NICO BAUER)