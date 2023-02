SV Heimstetten: Drei Neue für die Mission Klassenerhalt

Von: Patrik Stäbler

Leihgabe für die SVH-Abwehr: Der Ex-Ismaninger Ikenna Ezeala (rot) kommt von Vorwärts Steyr aus der 2. Österreichischen Liga. © Imago

Für die schwierige Mission Klassenerhalt rüstet der SV Heimstetten personell noch mal auf. So hat der abgeschlagene Tabellenletzte der Regionalliga insgesamt drei neue Spieler verpflichtet. Für den Angriff kommt Stürmer Florian Roggermeier auf Leihbasis vom Ligarivalen SpVgg Unterhaching. Ebenfalls die Offensive verstärken soll der zuletzt vereinslose Mittelfeldmann Jasmin Kadiric. Und als dritten Neuzugang hat der SVH in Ikenna Ezeala einen Linksverteidiger vom österreichischen Zweitligisten SK Vorwärts Steyr ausgeliehen.

Heimstetten – „Wir sind froh, dass wir uns mit diesen Spielern noch mal breiter aufgestellt haben“, sagt Trainer Christoph Schmitt über die Wintertransfers. Ihnen gegenüber stehen die Abgänge von Kaan Horataci (Türkgücü München), Alexios Pavlidis (SK Srbija München) und Aleksandar Kovacevic (Ziel unbekannt), die alle in Heimstetten bloß Ergänzungsspieler waren. Anders soll dies bei den drei Neuzugängen aussehen. Der größte von ihnen – im Wortsinn – ist Florian Roggermeier, der 1,94 Meter misst und damit „etwas mitbringt, das wir in dieser Form noch nicht haben“, sagt Schmitt über den wuchtigen Angreifer.

Da der 19-Jährige zuletzt an der Hüfte operiert wurde, sei er aktuell noch nicht voll belastungsfähig und somit auch keine Option für das Testspiel am Samstag um 14 Uhr gegen den Bayernligisten Schwaben Augsburg. Prinzipiell handle es sich bei Roggermeier aber mit um einen Spieler mit großem Potenzial, sagt Schmitt. Zudem habe ihm der Unterhachinger Coach Sandro Wagner versichert, dass er viel von dem jungen Stürmer halte.

Nicht Tore schießen, sondern die löchrigste Abwehr der Regionalliga festigen, soll der 21-jährige Defensivmann Ikenna Ezeala. Der in München geborene Österreicher kickte in der Jugend unter anderem beim FC Ismaning; im Herrenbereich lief er dann für den FC Memmingen auf. Zur Saison 2021/22 wechselte Ezeala zum österreichischen Traditionsklub aus Steyr, wo er zunächst Stammspieler war, diese Saison aber kaum noch zum Zug kam. Nun hat der Zweitligist Ezela also an den SVH ausgeliehen, für den er schon am Samstag sein Debüt feiern könnte.

Gleiches gilt für Jasmin Kadiric, mit 25 Jahren der älteste der drei Zugänge. Der offensive Mittelfeldspieler stammt aus Bosnien-Herzegowina, spielte von 2018 bis 2022 für den Würzburger FV und war zuletzt ohne Verein. Nun will Kadiric in der Regionalliga Fuß fassen – bei Heimstetten, wo er einen Vertrag bis zum Saisonende unterschrieben hat. Für der 25-Jährigen und die anderen beiden Neuen wird es nun in der Vorbereitung darum gehen, sich in das Team zu integrieren und das Trainerteam zu überzeugen.

Das erste Ligaspiel bestreitet der SVH am 4. März beim FV Illertissen, der aktuell in der Tabelle auf einem der zwei Relegationsplätze rangiert – immerhin schon zwölf Punkte vor Heimstetten. (PATRIK STÄBLER)