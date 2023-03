SV Heimstetten: Durststrecke endet nach 160 Tagen

Von: Patrik Stäbler

Teilen

Die Hoaschdenger Buam dürfen endlich mal wieder einen Sieg bejubeln. © Sven Leifer

Riesengroße Erleichterung im Heimstetten nach 2:1-Sieg gegen den TSV Rain.

Heimstetten – Als diese 160 Tage lange Durststrecke mit dem Schusspfiff ihr Ende findet, wirkt das auf die Kicker des SV Heimstetten, als hätte jemand den Stecker gezogen. Gleich reihenweise kippen die Spieler um und lassen sich auf den Rasen fallen - teils wohl auch aus Erschöpfung, vor allem aber vor Erlösung.

„Die Erleichterung war schon sehr groß“, bestätigt Christoph Schmitt, der Trainer des Tabellenletzten. „Und die Freude auch.“ Denn nach zehn Spielen ohne Sieg geht der SVH im Kellerduell der Regionalliga gegen den TSV Rain vor heimischem Publikum – genauer gesagt sind es nur magere 140 Zuschauer – endlich wieder mal als Gewinner vom Platz.

Der 2:1-Erfolg ist dabei hoch verdient, und doch geht ihm ein Wechselbad der Gefühle bei den Heimstettnern voraus. „Ich habe mir gedacht: Das kann doch nicht schon wieder sein“, sagt Christoph Schmitt über den Spielverlauf – und meint damit gleich dreierlei. Erstens kann seine Mannschaft ihre guten Möglichkeiten mehr als eine Stunde lang nicht nutzen. Gleich zweimal klatscht der Ball ans Aluminium; dazu jagt Mohamad Awata zum Ende der ersten Hälfte den Ball aus kürzester Distanz über die Querlatte.

Zweitens wird der SVH vom Verletzungspech erwischt – wieder einmal. So muss Sebastian Rosina nach einer halben Stunde aufgrund einer Muskelblessur ausgewechselt werden. „Das ist absolut bitter für ihn“, sagt Schmitt über den Innenverteidiger, der gerade erst von einer langen Zwangspause zurückgekommen ist. „Und absolut bitter für uns, denn er gibt uns sehr viel.“

Sehr viel gibt dem SVH an diesem Abend auch Keeper Maximilian Riedmüller, allen voran einen gehaltenen Strafstoß kurz vor der Pause. Und doch gerät sein Team nach dem Wechsel – drittens – wie so oft in dieser Saison in Rückstand. Eingeleitet wird das Gegentor vom ansonsten starken Sebastian Burke, dessen Patzer in dieser Situation sein Trainer in die Kategorie „jung und dumm“ einordnet. Doch trotz des Rückstands und trotz der jüngsten Negativserie gibt sich der SVH nicht auf, sondern zeigt Moral – und das wird belohnt.

So gelingt zunächst Valentin Micheli per Kopf der Ausgleich, ehe der eingewechselte Meriton Vrenezi – auch er war zuletzt lange verletzt – in der 78. Minute das 2:1 gelingt. In der Folge zittert Heimstetten den Vorsprung nach Hause, wiewohl er in der Schlussphase durchaus „Bauchschmerzen“ hatte, wie Schmitt hinterher einräumt. Doch sie verschwinden mit dem Schlusspfiff, der so viele seiner Kicker nach hinten kippen lässt – aber nicht lange. Denn schon wenig später sind die Heimstettner bei ihren Fans, um gemeinsam das so lange nicht mehr erlebte Siegesgefühl auszukosten.

Der Blick auf die Tabelle ist jedoch weiter deprimierend für den SVH, beträgt der Rückstand auf die Relegationsränge doch immer noch elf Punkte. Einen jener zwei Plätze hat derzeit übrigens der TSV Buchbach inne, der am morgigen Dienstag zum Nachholspiel in Heimstetten antritt.