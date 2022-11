Emre Tunc – der Road Runner im roten Hemd

Von Patrik Stäbler schließen

Eine nur wenig ansehnliche Stunde ist im Regionalligaspiel des SV Heimstetten gegen die DJK Vilzing absolviert, als die 200 Zuschauer im ATS-Sportpark einen typischen Emre-Tunc-Moment zu sehen bekommen. Ausgangspunkt ist ein langer Pass, den viele schon abgeschrieben haben, ehe plötzlich ein Road Runner im roten Hemd für Gefahr sorgt.

Heimstetten – Denn ähnlich schnell wie die Comicfigur braust Emre Tunc heran, setzt sich gegen einen Verteidiger durch, spitzelt die Kugel am Keeper vorbei und schießt aus spitzem Winkel aufs leere Tor. Zwar kann ein Verteidiger den Ball soeben noch klären, doch diese Szene steht symptomatisch für das Auftreten des 24-Jährigen in dieser Spielzeit: unermüdlich rackernd, rasend schnell und obendrein torgefährlich. So hat Tunc in der Hinrunde bereits sechsmal eingenetzt – genauso oft wie in der kompletten Vorsaison.

Der Offensivmann ist somit einer der wenigen Lichtblicke beim Tabellenletzten. Hauptgrund für seinen Aufschwung ist seine Gesundheit: Erstmals seit seinem Wechsel aus Garching 2021 ist Emre Tunc seit Längerem von Verletzungen verschont geblieben. „Ich fühle mich fit“, sagt der 24-Jährige, der sich nach dem torlosen Remis gegen Vilzing betont selbstkritisch gibt. „Wir haben gut gespielt und hatten genug Chancen. Allein ich habe zwei Hundertprozentige, die ich machen muss.“

Doch weil Tunc und Co. die Kugel nicht im Gehäuse unterbringen, steht am Ende ein Unentschieden, das dem SVH in der Tabelle kaum weiterhilft – im Gegenteil: Weil die Konkurrenz punktet, wächst der Rückstand des Schlusslichts auf die Relegationsränge auf neun Punkte an. Ob die Mannschaft überhaupt noch an den Klassenerhalt glaube? Bei dieser Frage blickt Emre Tunc einen Moment lang verdattert drein, ehe er etwas lauter als zuvor antwortet: „Natürlich!“ Schließlich habe man in der Vorsaison Ähnliches erlebt. „Da hatten uns auch schon alle abgeschrieben, und dann haben wir eine Siegesserie gestartet und sind da unten rausgekommen. Das kann im Fußball ganz schnell gehen.“ (PATRIK STÄBLER)