SV Heimstetten: Extremer Aderlass

Von: Patrik Stäbler

Leistungsträger: Lukas Riglewski (rechts) ist wie Maximilian Riedmüller, Daniel Steimel und Mohamad Awata eine der Stützen im Team. © Gerald Förtsch

An diesem Samstag startet der SV Heimstetten daheim gegen Türkgücü München in die neue Regionalligasaison (14 Uhr). Und wer wissen will, wie die Sommerpause und somit auch die Transferperiode für den SVH gelaufen ist, dem reichen im Grunde genommen zwei Zahlen. Nämlich 505. Und 34.

Heimstetten – Erstere ist die Anzahl der Regionalligaspiele, die die neun Abgänge des Klubs insgesamt bestritten haben. In Kickern wie Sebastiano Nappo, Bernard Mwarome, Ensar Skrijelj und Moritz Hannemann, der beim SSV Ulm den Sprung zum Profi schaffen will, habe sein Kader „massive Qualität“ verloren, räumt Trainer Christoph Schmitt ein. Demgegenüber stehen freilich zehn Neuzugänge. Diese sind jedoch allesamt jung und unerfahren. Oder in Zahlen ausgedrückt: Sie haben zusammen bloß 34 Regionalligaspiele auf dem Buckel – wobei allein 31 davon auf den Ex-Rosenheimer Sam Zander entfallen.

„Das ist nun mal das Los, das wir als SV Heimstetten mit unseren geringen finanziellen Mitteln haben“, sagt Schmitt über den personellen Aderlass im Sommer. Wobei er zugibt: „So extrem wie diesmal war es nicht immer.“ Zugleich sieht der Coach in der Arbeit mit jungen und entwicklungsfähigen Spielern aber auch „eine Herausforderung und Chance“. Und die wiederum hat sein Klub in der Vorsaison bravourös genutzt, als der SVH zwei Partien vor Schluss den Ligaverbleib fixierte.

Der Klassenerhalt – „mit unserer neuen U23“, ergänzt Schmitt – wird auch in dieser Spielzeit das Ziel in Heimstetten sein. „Es wird extrem schwer“, glaubt der Trainer. „Aber wir sind guter Dinge, dass wir wieder eine gute Rolle spielen und attraktiven Fußball zeigen können.“ Personell baut der SVH dabei auf bekannte Stützen wie Maximilian Riedmüller, Lukas Riglewski, Daniel Steimel und Mohamad Awata. Dazu kommen interessante Neuzugänge wie Stürmer Meriton Vrenezi und die Ex-Hachinger Robert Manole und Sebastian Burke. Sicher für die Anfangself gesetzt wären Fabio Sabbagh und Valentin Micheli – allein sie laborieren noch an den Folgen von Verletzungen, weshalb sie am Samstag nicht mit dabei sein werden.

Sehr wohl auflaufen könnte dagegen Sascha Hingerl – aber nicht mehr im SVH-Trikot, sondern für den Gegner Türkgücü München. Der einstige Drittligist steht nach der Insolvenz und der Einstellung des Spielbetriebs in der Vorsaison vor einem Neuanfang und ist hierzu im Sommer auf Einkaufstour gegangen. Nebst Hingerl und seinem Bruder, dem Ex-Burghausener Kevin Hingerl, wurden dabei etliche prominente Namen verpflichtet. Die Frage ist nun, wie schnell Trainer Alper Kayabunar aus der zusammengewürfelten Kader ein Team formen kann.

In Heimstetten will man derweil nicht mehr groß über den Gegner sprechen – wiewohl Schmitt durchaus anmerkt, dass bei Türkgücü „allein die Viererkette so viel kostet wie unser ganzer Kader“. Dennoch rechnet sich der Coach am Samstag etwas aus, und er betont: „Ich bin sehr zufrieden, wie die Vorbereitung gelaufen ist. Die Jungs haben super mitgezogen, und jetzt freuen sich alle, dass es losgeht.“ (PATRIK STÄBLER)

Voraussichtliche Aufstellung: Riedmüller, Maljojoki, Awata, Sengersdorf, Fambo, Manole, Steimel, Müller, Riglewski Tunc, Vrenezi.