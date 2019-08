SVH fährt als Favorit nach Augsburg – Erneute Rotation im Pokal

Heimstettens Trainer Christoph Schmitt will mit seiner Mannschaft in die nächste Pokalrunde einziehen.

Schäffer und Stzaf nicht mehr im Kader

von Patrik Stäbler schließen

Der SV Heimstetten ist in der 2. Runde des Toto-Pokals klarer Favorit bei Türkspor Augsburg. Trainer Christoph Schmitt kündigt eine erneute Rotation an.

Heimstetten – Wenn der SV Heimstetten am heutigen Dienstag um 18 Uhr in der zweiten Pokalrunde bei Türkspor Augsburg antritt, dann könnten die Gefühlswelten auf beiden Seiten unterschiedlichen kaum sein. Auf der einen Seite hat der SVH nach dem Wochenende wahrscheinlich neue Trikots ordern müssen – so breit wie die Brust der Regionalligakicker nach der 6:1-Gala in Rosenheim ist.

Auf der anderen Seite wartet Augsburg in der Bayernliga Süd noch auf den ersten Sieg: In sieben Spielen gab‘s drei Remis und vier Pleiten – plus einen Trainerwechsel, als Ex-Profi Manfred Bender vor zwei Wochen vor die Tür gesetzt wurde.

Entsprechend gehen die Heimstettner als klarer Favorit ins Rennen – zumal deren Trainer Christoph Schmitt betont, dass sein Verein den Pokal sehr ernst nehme und „auf jeden Fall weiterkommen möchte“. Zum einen, weil in einer der künftigen Runden ein attraktives Los à la 1860 München warten könnte. Zum anderen, weil der Wettbewerb ihm die Chance gebe, so Schmitt, „den Jungs Spielzeit zu geben, die bisher eher hinten dran standen“.

Genau das hat der Coach beim Erstrundensieg in Deisenhofen getan, als im Vergleich zur Liga nahezu die komplette Mannschaft ausgetauscht wurde. Diesmal werde er sich jedoch gezwungenermaßen auf „vier, fünf Wechsel“ beschränken, sagt Schmitt. Denn nicht nur sind in Carl Weser, Manuel Duhnke, Daniel Steimel und Simon Gartmann aktuell vier Kicker verletzt. Sondern mehrere Spieler seien auch angeschlagen und werden daher in Augsburg nicht zum Einsatz kommen, sagt der Coach.

Schäffer in die zweite Mannschaft - Stzaf verlässt SVH

Gar nicht mehr im Kader stehen seit Kurzem René Schäffer und Tobias Stzaf. Beide hätten sich gegen die starke Konkurrenz auf ihren Positionen nicht durchsetzen können, sagt Schmitt, weshalb man sich entschieden habe, die Verträge aufzulösen. Während Schäffer künftig für die SVH-Reserve aufläuft, wird sich Stzaf wohl einen neuen Verein suchen. Der 19-Jährige war im Sommer aus der Jugend von Wacker Burghausen nach Heimstetten gewechselt, kam dort aber bislang nur zu einem Kurzeinsatz in Aubstadt.

Dort hatte der SVH zum Saisonauftakt schwach gespielt und mit 0:2 verloren. Seither jedoch habe sich seine Elf kontinuierlich verbessert, lobt Schmitt. Der Lohn waren zuletzt drei Siege in vier Pflichtspielen – eine Serie, die Heimstetten nun in Augsburg ausbauen will.

Vor. Aufstellung: Kederer, Förtsch, Spitzer, Kehl, Sengersdorf, Schels, Sabbagh, Werner, Michalz, Hannemann, Rojek.