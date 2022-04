SV Heimstetten gegen FC Augsburg II LIVE: Wer entscheidet das Kellerduell für sich?

Von: Paul Ruser

Der Einsatz von Lukas Riglewski steht noch auf der Kippe. © Leifer

Der SV Heimstetten empfängt am Samstag (14.00 Uhr) die Zweitvertretung des FC Augsburg zum Krisenduell der Regionalliga Bayern. Wir berichten im Live-Ticker.

Während sich die Gäste aus Augsburg mit 41 Punkten auf dem zwöflten Rang befinden, stehen die Gastgeber aus Heimstetten mit sechs Punkten weniger hauchzart vor den Abstiegs-Relegationsplätzen.

Der SVH ist auf einem guten Weg im Kampf um die Klasse und hat zuletzt sieben Punkte aus drei Spielen geholt.

Heimstetten/Augsburg - Der SV Heimstetten nimmt Kurs auf den Klassenerhalt. Sollten die Kicker aus dem Münchner Südosten gegen die Fuggerstädter genauso wie in den jüngsten Partien auftreten, dürfen sich die Fans auf eine interessante Partie. freuen Dass es nicht einfach wird, ist sich Heimstetttens Co-Trainer Roman Langer aber bewusst: „Personell haben wir leider einige Probleme nach wie vor. Trotzdem haben wir das zuletzt in Nürnberg gut gemacht. Wir haben daher vollstes Vertrauen in die Jungs. Zuhause haben wir zuletzt überzeugt und unsere Punkte geholt, deshalb gehen wir auch das Heimspiel gegen Augsburg II sehr optimistisch an.“ Nach der Partie gegen die Augsburger warten auf die Heimstettener in den vier Saisonspielen noch zwei Mitkonkurrenten um den Nichtabstieg und zwei Teams aus dem Tabellemittelfeld.

Auf der Gegenseite musste man nach vier Niederlagen in Serie und dem folgenden Befreiungssieg gegen den FV Illertissen unter der Woche erneut eine Niederlage hinnehmen. Gegen die Zweite der SpVgg Greuther Fürth verloren die Bundesliga-Reserve eine torreiche Partie mit 2:3. Ist das der Beginn einer erneuten Pleitenserie? Die Augsburger werden versuchen, das mit aller Kraft zu verhindern. Im Hinspiel im Oktober trennten sich die beiden Teams nach einer Zwei-Tore-Führung für die Heimstettener durch Lukas Riglewski mit 2:2 - die Augsburger trafen in den letzten Minuten der Begegnung doppelt. (Paul Ruser)