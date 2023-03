SV Heimstetten gegen FC Augsburg II im Live-Ticker: Nächste Verletzung! Riedmüller muss passen

Von: Kilian Drexl

Der SV Heimstetten (r.) empfängt am Samstag die Reserve des FC Augsburg (l.). © IMAGO/Mladen Lackovic

Der SV Heimstetten empfängt am Samstagnachmittag den FC Augsburg II. Das Team von Trainer Christoph Schmidt braucht dringend Punkte. Der Liveticker.

Schlusslicht SV Heimstetten empfängt den FC Augsburg II in der Regionalliga Bayern

Anpfiff ist am Samstagnachmittag um 13.00 Uhr im ATS Sportpark

Heimstetten bangt um den Einsatz seines Stammkeepers Maximilian Riedmüller

Heimstetten – Der SV Heimstetten empfängt am Samstagnachmittag (13 Uhr) die Reservemannschaft des FC Augsburg. Die Heimstettener sind das abgeschlagene Schlusslicht der Regionalliga Bayern und im heimischen ATS Sportpark dringend auf einen Dreier angewiesen.

Kein unschlagbarer Gegner für Heimstetten: Augsburg II in 2023 ebenfalls noch sieglos

Nach einer 0:2 Niederlage gegen den FV Illertissen zum Wiederauftakt, konnte Heimstetten Türkgücü München am Dienstagabend immerhin ein 1:1 abringen. Mit nur 16 Punkten aus 25 Spielen hat die Schmitt-Elf aber bereits zwölf Zähler Rückstand auf einen Abstiegsrelegationsplatz und ist langsam zum Siegen verdammt.

Die Augsburger sind in der aktuellen Verfassung wohl kein unschlagbarer Gegner. Die Mannschaft von Tobias Strobl holte aus den ersten beiden Partien nach der Winterpause ebenfalls nur einen Zähler. Während die FCA-Reserve beim TSV Rain/Lech in der Nachspielzeit den 3:3 Ausgleichstreffer kassierte, setzte es zu Hause gegen den FV Illertissen eine 1:2 Pleite. Mit 32 Punkten beträgt der Abstand auf die Relegationsränge auch nur drei Zähler, der Klassenerhalt ist also auch hier noch lange nicht fix.

Ein weiterer Fakt, der Heimstetten Mut macht: Im Hinspiel holte der SVH einen 4:1 Rückstand auf.

Gegen Türkgücü verletzt ausgewechselt – muss Heimstetten auch noch auf seinen Stammkeeper verzichten?

Da Sebastian Burke gegen Türkgücü für Ballwegschlagen und eine Schwalbe innerhalb von zwei Minuten die Ampelkarte sah, agierte der SV knapp eine Stunde in Unterzahl. Gegen die bayerischen Schwaben ist der 20-Jährige nun folglich gesperrt.

Des Weiteren muss Trainer Christoph Schmitt um seinen Stammtorwart Maximilian Riedmüller bangen. Der ehemalige Drittligaprofi des FC Bayern II, musste gegen Türkgücü angeschlagen ausgewechselt werden. Nach der Verletzungsmisere während der Wintervorbereitung würde ein weiterer Ausfall eines Stammspielers zur Unzeit kommen. Sein Coach konnte nach dem Spiel immerhin leichte Entwarnung geben: „Der Muskel hat zugemacht. Ich glaube nicht, dass mehr kaputt ist.“ (Kilian Drexl)