SV Heimstetten fiebert Duell gegen FC Bayern II entgegen: „Ist ein echtes Zuckerl“

Von: Patrik Stäbler

Teilen

Lukas Riglweski spielte einst für den FC Bayern München. © Dieter Michalek

Für Roman Langer fühlt sich ein Besuch im Grünwalder Stadion immer noch wie eine Heimkehr an – so wird’s auch am Samstag sein, wenn der Co-Trainer mit dem SV Heimstetten zum Regionalligaduell beim FC Bayern München II antritt (13 Uhr).

Heimstetten – Schließlich hat Langer nicht nur als Jugendspieler bei den Löwen in dem Giesinger Fußballtempel gekickt. Sondern von 2016 bis 2019 war er auch Co-Trainer der Bundesliga-Frauen des FC Bayern, die bis zu ihrem Umzug auf den Campus ebenfalls an der Grünwalder Straße spielten.

„Das ist immer noch etwas Besonderes für mich“, sagt der Coach mit Blick auf den Auftritt des SVH in dem 111 Jahre alten Stadion. Und nicht nur für ihn: „Für unsere Spieler ist die Partie ein echtes Zuckerl“, weiß Langer. Zumal etliche von ihnen – angefangen von Torhüter Maximilian Riedmüller über Valentin Micheli und bis hin zu Kapitän Lukas Riglewski – dereinst selbst für den FC Bayern gekickt haben.

Im Vergleich zu den Vorjahren ist die Ausgangslage vor dem Aufeinandertreffen diesmal freilich eine andere. Nicht etwa beim SVH, der wie eh und je auch diese Saison im Abstiegssumpf steckt. Vielmehr ist es die Reserve des Rekordmeisters, die aktuell in ungewohnten Tabellenregionen rangiert – nämlich bloß auf Platz zwölf, mit mauen 13 Punkten aus zehn Spielen.

Zuletzt ist die Elf von Trainer Martin Demichelis gar sechs Mal in Folge ohne Sieg geblieben. Offenbar haben dem Vizemeister die vielen Abgänge – unter anderem der Routiniers Nicolas Feldhahn und Maximilian Welzmüller – doch mehr zugesetzt als angenommen. „Das ist eine sehr junge Mannschaft“, sagt Roman Langer über den Gegner. So seien mehrere U19-Spieler des Teams am Mittwoch noch in der UEFA Youth League gegen Inter Mailand im Einsatz gewesen. Aller Jugend zum Trotz habe der FCB aber eine überragende Qualität, ist der Co-Trainer überzeugt. „Mittelfristig werden sich die Bayern sicher wieder nach oben orientieren. In den letzten Wochen haben sie viele unglückliche Niederlagen kassiert.“ Genau hier sieht Langer eine Parallele zu seinem SVH, der zuletzt gegen Rain und Burghausen zwar spielerisch überzeugt, am Ende aber keine Punkte geholt habe.

Ein Grund für die schwarze Serie von sechs sieglosen Pflichtspielen ist sicher die Verletzungsmisere in Heimstetten. So muss der Klub auch am Samstag auf etliche Leistungsträger verzichten, vor allem in der Defensive. Immerhin kehrt in Sandro Sengersdorf ein Abwehrspieler zurück; dafür muss Sebastian Burke nach seiner Ampelkarte gegen Burghausen pausieren. „Wir werden wieder mit einem Rumpfkader versuchen, etwas zu reißen“, kündigt Roman Langer an – in der Hoffnung, dass seine Elf ihm die Rückkehr ins Grünwalder Stadion durch einen oder gar drei Punkte versüßen kann. (ps)

SV Heimstetten: Riedmüller, Micheli, Maljojoki, Günzel, Sengersdorf, Müller, Awata, Riglewski, Zander, Tunc, Vrenezi.