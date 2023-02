Heimstetten kassiert Pleite gegen Ismaning: Gaedke nutzt Defensiv-Schnitzer aus

Von: Patrik Stäbler

Vorbereitung läuft auf Hochtouren: Heimstetten (Sandro Sengersdorf; links) unterliegt Ismaning (Ryohei Nishikawa) 1:2 © Dieter Michalek

Der SV Heimstetten verliert das erste Testspiel der laufenden Vorbereitung. Nach der Niederlage gegen den FC Ismaning war die Stimmung trotzdem gut.

Heimstetten – Erst haben sich die Fußballer des SV Heimstetten zum gemeinsamen Essen getroffen; hernach ging’s dann geschlossen zum Faschingsball der Kirchheimer Feuerwehr. Und nach allem, was hinterher von diesem Abend nach außen gedrungen ist, muss es durchaus spaßig zur Sache gegangen sein bei den SVH-Kickern – und das, obwohl der Regionalligist zuvor die erste Testspielniederlage in dieser Vorbereitung hinnehmen musste. Und das auch noch gegen den eine Klasse niedriger spielenden Erzrivalen FC Ismaning.

Heimstetten/Ismaning –„Die erste Halbzeit war noch ganz ordentlich“, bilanziert Heimstettens Co-Trainer Roman Langer nach der 1:2-Niederlage. In einem zähen zweiten Durchgang habe seine Mannschaft dann jedoch abgebaut. „Und man hat auch gemerkt, dass bei uns noch zwei, drei wichtige Spieler gefehlt haben“, so Langer. Etwas glücklicher, aber keinesfalls euphorisch klingt da der Ismaninger Trainer. „Wir haben gegen einen Regionalligisten gewonnen, da muss ich zufrieden sein“, sagt Mijo Stijepic. Wiewohl der FCI-Coach einräumt: „Es war ein Spiel mit Höhen und Tiefen bei uns. Wir wollten einen gepflegten Fußball von hinten raus spielen, und in der ersten Hälfte hat das in einigen Szenen nicht so geklappt.“

Etwa nach gut einer halben Stunde, als ein Ismaninger Ballverlust zu einem Zweikampf im FCI-Strafraum und in der Folge zu einem Elfmeterpfiff führte. Den Strafstoß verwandelte Heimstettens Kapitän Lukas Riglewski gewohnt sicher zum 1:0. Doch der Jubel auf dem Kunstrasenplatz des SVH war kaum verklingen, da klingelte es bereits auf der anderen Seite – diesmal nach einem Schnitzer in der Abwehr der Hausherren. Nutznießer war Daniel Gaedke, der eine Vorarbeit von Yasin Yilmaz aus kurzer Distanz zum 1:1 einschob – zugleich der Pausenstand.

Nach der Pause hätten die Zuschauer dann „kein gutes Spiel von beiden Seiten“ gesehen, gesteht Roman Langer. Für die Entscheidung sorgte ein Konter der Gäste in der 77. Minute, den Nikolai Davydov zum 1:2 vollendete. Der 24-Jährige war eine Viertelstunde zuvor eingewechselt worden – zusammen mit fünf weiteren Kickern des FCI, der bereit zur Pause dreimal gewechselt hatte. Aufseiten Heimstettens saßen dagegen wegen diverser Ausfälle lediglich Ersatztorwart Moritz Knauf sowie Emre Tunc und Neuzugang Florian Roggermeier auf der Ersatzbank.

Entsprechend geht es für den SVH in den verbleibenden zwei Wochen bis zum ersten Ligaspiel in Illertissen nun auch darum, den Kader wieder voll zu bekommen. Auf dem Weg dorthin bestreitet der Klub noch ein weiteres Testspiel – am Samstag um 14 Uhr daheim gegen den SSV Ulm. Am gleichen Tag, aber eine Stunde früher, empfängt der FC Ismaning den TSV 1860 München II zu seinem letzten Vorbereitungsmatch. Eine Woche später geht es für die Stijepic-Elf dann gegen Dachau erstmals um Ligapunkte. (Patrik Stäbler)