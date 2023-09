SV Heimstetten feiert im Derby den dritten Sieg in Folge

Von: Patrik Stäbler

Schneller Führungstreffer: Der Heimstettner Severin Müller erzielt nach neun Minuten das 1:0. © Dieter Michalek

Noch schießen die Rasensprenger ihre Wasserfontänen übers Spielfeld, an der Kasse im Heimstettner Sportpark stehen zahlreiche Wartende, und vor dem Grill nebenan ist die Schlange der Hungrigen fast ebenso lang. Kurzum, es dauert noch bis zum Anpfiff dieses Bayernligaderbys, sowohl die Kicker des heimischen SVH als auch die Schiedsrichter sind noch in der Kabine – allein die Spieler des VfR Garching stehen bereits an der Eckfahne, quasi mit den Hufen scharrend.

Heimstetten/Garching – Nun könnte man dies als Signal sehen à la: Der Tabellenvorletzte ist bis in die Schnürsenkel motiviert, will es heute beim Spitzenteam aus Heimstetten wissen, brennt also auf dieses Derby. Allein der Eindruck, den der Garchinger Frühstart hinterlässt, erweist sich in den folgenden 90 Minuten als trügerisch. Denn da behält der Favorit am Freitagabend mit 4:1 die Oberhand – der dritte Sieg in Serie für Heimstetten, die siebte Pleite hintereinander für den VfR.

Bei herrlichem Fußballwetter und vor 230 Zuschauern dauert es keine zehn Minuten bis zur ersten hochkarätigen Chance der Gastgeber – ausgerechnet durch den früheren Garchinger Quentin Kehl, der frei vor dem Tor jedoch an Dominik Bals scheitert. Wie man den VfR-Keeper bezwingen kann, zeigt keine 30 Sekunden später Severin Müller, der nahezu aus gleicher Position und nach feinem Durchstecker von Lukas Riglewski zum 1:0 einschiebt.

In der Folge plätschert die Partie zwanzig Minuten vor sich hin, ehe Heimstetten zum zweiten Wirkungstreffer ausholt. Nach Flanke von Sebastian Burke lenkt Filip Vnuk die Kugel elegant mit der Hacke ins Gehäuse des chancenlosen Bals. Sechzig Sekunden danach hätte es dann 3:0 stehen können – oder eher: müssen. Doch weil erneut Vnuk im Eins-gegen-Eins am VfR-Torwart scheitert, geht es kurz darauf beim Stand von 2:0 in die Pause.

In der Kabine dürfte Trainer Nico Basta seine Garchinger dann noch einmal neu eingeschworen und die Möglichkeit eines Comebacks ausgemalt haben. Allein einen Hoffnungsschimmer vermögen die VfR-Kicker nach dem Wiederanpfiff nicht zu entzünden – im Gegenteil: Nach nur vier Minuten im zweiten Abschnitt beendet SVH-Kapitän Riglewski seine persönliche Torflaute in dieser Saison, indem er den Ball von der Sechzehnergrenze ins linke Eck schlenzt.

Spätestens dieses 3:0 ist die Vorentscheidung in einer Partie, die bis hierhin kaum einen durchdachten Angriff der Gäste erlebt hat. Daran ändert sich auch in der Folge wenig – und dennoch kommt der VfR nach einem Riglewski-Pfostenschuss noch zum Ehrentreffer. So ist es in der 75. Minute Roman Gertsmann, der von einem Schnitzer in der SVH-Abwehr profitiert. Kurz darauf bekommt Heimstetten noch einen Foulelfmeter zugesprochen, den der eingewechselte Ex-Garchinger Valentin Micheli humorlos in die Maschen setzt. Eine Viertelstunde später können er und seine Kollegen dann einen völlig verdienten 4:1-Derbysieg bejubeln. (PATRIK STÄBLER)

SV Heimstetten – VfR Garching 4:1 (2:0)

SVH: Riedmüller, Hoppe, Rosina, Burke (72. Mitin), Brogan, Kehl (40. Nollenberger/48. Sakhi Zada), Vnuk (61. Yildiz), Manole, Müller, Celik, Riglewski (76. Micheli).

VfR: Bals, Appiah (35. Vochatzer), Hofmaier, Wanzeck, Ljubicic, Aslanidis (66. Basaran), Günzel, Ouro-Akpo (59. Irovic), Boubacar, Gertsmann, Vourtsis (85. Schimpfermann).

Tore: 1:0 Müller (9.), 2:0 Vnuk (30.), 3:0 Riglewski (49.), 3:1 Gertsmann (75.), 4:1 Micheli (80.; Foulelfmeter).

Schiedsrichter: Manuel Baumann (Salzburg) – Zuschauer: 230.