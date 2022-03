SV Heimstetten: Fokussiert nach der Trikotpanne – Personallage angespannt

Von: Patrik Stäbler

Der schmerzlich Vermisste: Sascha Hingerl (M.) könnte erstmals seit Anfang Oktober wieder spielen. © Gerald Förtsch/Archiv

Wieder und wieder ist Trainer Christoph Schmitt in der vergangenen Woche auf das Spiel seines SV Heimstetten beim SV Viktoria Aschaffenburg angesprochen worden.

Heimstetten – Doch nicht etwa, weil der Regionalligist dort beim 2:0 den ersten Dreier nach elf sieglosen Partien geholt hatte. Für Gesprächsstoff sorgte vielmehr das Outfit der SVH-Kicker, die ihre Trikots daheim vergessen hatten und daher in den Ersatzhemden der Gastgeber aufliefen.

„Im Nachgang kann man da drüber lachen“, sagt Schmitt – nachgerade, weil seine Elf den favorisierten Aschaffenburgern in deren Stadion und in deren Leiberln eine verdiente Niederlage zufügte. Wobei der Coach anmerkt: „Wir hätten uns natürlich gewünscht, dass der sportliche Erfolg hinterher etwas mehr im Mittelpunkt gestanden wäre.“ Anders als in Aschaffenburg wird die Trikotfrage im Heimspiel gegen den TSV Buchbach am Samstag um 14 Uhr sicher kein Problem für den SVH darstellen. Ungleich schwieriger dürfte es dagegen werden, einen weiteren Sieg einzufahren.

Denn gegen Buchbach sieht die Bilanz der abstiegsbedrohten Heimstettner in dieser Saison so rosig aus wie die Gesichtsfarbe eines Zombies: In der Liga gab’s im August eine 0:4-Klatsche; keine 14 Tage folgte dann ein 1:4 im Pokal. Immerhin: Die jüngere Vergangenheit sollte dem SVH Mut machen. Denn während Heimstetten zuletzt Schweinfurt einen Punkt abgeknöpft und Aschaffenburg besiegt hat, setzte es für den TSV Buchbach dieses Jahr drei Niederlagen in drei Spielen.

Von einer Partie auf Augenhöhe will Christoph Schmitt dennoch nichts wissen. „Nach so vielen Spielen lügt die Tabelle nicht“, betont der Coach. Diese führt Buchbach auf Rang acht, mithin acht Plätze und zwölf Punkte vor Heimstetten. Ohnehin sei der Gegner von seiner Vereinsstruktur und seinen finanziellen Möglichkeiten her dem SVH „deutlich voraus“, sagt Schmitt. So verkündete Buchbach erst vor wenigen Tagen die Verpflichtung von Burghausens Sammy Ammari zur neuen Saison – ein Spieler, der einst auch in Heimstetten gekickt hat, und den sie dort sicher mit offenen Armen empfangen würden.

Personell ist die Lage beim SVH weiter angespannt. Yannick Günzel und Valentin Micheli fehlen krankheitsbedingt, dazu muss Severin Müller wegen einer Schulterverletzung pausieren. Wieder dabei ist der zuletzt gesperrte Mohamad Awata; überdies hätten sowohl Moritz Hannemann als auch Sascha Hingerl vergangene Woche wieder trainiert, sagt Schmitt. Gerade Letzteren hatten die Heimstettner schmerzlich vermisst. Gegen Buchbach könnte der 22-jährige Mittelfeldmann nun erstmals seit Anfang Oktober wieder auf dem Rasen stehen.

Voraussichtliche Aufstellung: Riedmüller, Maljojoki, Sabbagh, Sengersdorf, Steimel, Mwarome, Hingerl (Awata), Tunc, Nappo, Skrijelj, Riglewski.