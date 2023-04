SV Heimstetten fügt sich in sein Schicksal

Von Patrik Stäbler schließen

Co-Trainer Langer nach dem 1:8-Debakel gegen den FC Bayern II: „War leider typisch für den SV Heimstetten.“

Heimstetten – Dieses Fußballspiel, das ab der 30. Minute zu einer Tortur für den SV Heimstetten wird, lässt sich anhand einer einziger Szene erzählen. Es läuft die 76. Minute, und der Ball liegt im Tor des SVH – wieder einmal. Der Tabellenletzte der Regionalliga ist im Heimduell gegen den FC Bayern II in Rückstand, und doch macht aufseiten der Gastgeber niemand auch nur Anstalten, die Kugel möglichst schnell aus dem Netz zu holen.

Stattdessen trotten die Heimstettner derart gebeugt über den Rasen, als wären ihre Köpfe aus Eisen und der Boden magnetisch. Allein Torwart Maximilian Riedmüller hat sein Haupt erhoben und schimpft lautstark – ins Leere. Irgendwann erbarmt sich schließlich Sandro Sengersdorf, holt die Kugel aus dem Tor und kickt sie lustlos zum Mittelkreis, wo freilich niemand bereit steht, um den Anstoß auszuführen.

Kurzum, es ist ein trostloser Anblick, den der SVH in dieser Situation abgibt. Wobei man als Entschuldigung anführen kann: Das Tor, das soeben gefallen ist, war bereits der siebte Gegentreffer für die Platzherren. Und als wenig später der für Heimstetten so erlösende Schlusspfiff ertönt, steht gar ein Endstand von 1:8 auf der Anzeigetafel.

„Das ist extrem bitter“, kommentiert ein sichtlich mitgenommener Co-Trainer Roman Langer die Klatsche für sein Team. „Die Niederlage ist absolut verdient – auch in der Höhe. Wir haben es dem Gegner viel zu einfach gemacht und billige Tore zugelassen. Das nervt uns total, dass wir hier acht Hütten kriegen.“

Dabei beginnt diese Abend vor 500 Zuschauern ganz nach dem Geschmack des Außenseiters. So ist der SVH in den ersten 30 Minuten nicht nur die etwas bessere Mannschaft, sondern geht sogar in Führung. Nach einem maßgeschneiderten Pass in die Spitze von Emre Tunc behält Alexis Fambo die Nerven und schiebt den Ball am Torwart vorbei ins Netz – zum 1:0. „Eine halbe Stunde lang haben wir genau so gespielt, wie wir uns das vorgestellt hatten“, betont Roman Langer. Und so schwebt zu diesem Zeitpunkt eine Frage über dem Sportpark: Sollte sich der FC Bayern tatsächlich beim Tabellenletzten einen Ausrutscher leisten?

Die Antwort darauf gibt der FCB in der Viertelstunde vor der Pause. Gegen eine bis dahin sattelfeste und nun plötzlich desorientierte SVH-Abwehr schnürt erst Younes Aitamer einen Doppelpack, ehe Grant-Leon Ranos auf 1:3 erhöht. „Da kassieren wir drei einfache Tore in zehn Minuten“, ärgert sich Langer.

Was ihn freilich noch mehr erbost, ist die Art und Weise, wie sich seine Elf in der zweiten Hälfte ihrem Schicksal ergibt. „Das war leider typisch SV Heimstetten“, kritisiert der Co-Trainer mit Blick auf die Gegentore, die nun fast im Fünf-Minuten-Takt fallen. Am Ende steht die höchste Saisonniederlage für den SV Heimstetten, der in der Regionalliga-Tabelle nun schon fast uneinholbare 14 Punkte Rückstand auf die Relegationsplätze hat.