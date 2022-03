SV Heimstetten führt lange – und verliert

Von: Patrik Stäbler

Teilen

SVH muss sich auch dem TSV Rain geschlagen geben.

Heimstetten – Eine Viertelstunde vor Schluss verfestigt sich beim SV Heimstetten langsam aber sicher der Gedanke, dass es hier und heute beim TSV Rain zu einem Sieg reichen könnte. Mit 2:1 führt der SVH zu diesem Zeitpunkt, der mit einem Erfolg nicht nur einen Big Point im Abstiegskampf landen sondern auch den dritten Sieg in Serie einfahren könnte – ein Kunststück, das dem Team von Trainer Christoph Schmitt in dieser Regionalligasaison noch nicht gelungen ist.

Doch dann segelt ein Freistoß in der 78. Minute in den Sechzehner der Gäste und punktgenau zu Blerand Kurtishaj. Der eben erst eingewechselte Stürmer köpft die Kugel aus wenigen Metern zum 2:2-Ausgleich ins Netz - und damit nicht genug. Denn keine 120 Sekunden später ist Kurtishaj erneut zur Stelle und bestraft eine missglückte Abwehraktion der Heimstettner mit dem 2:3. „Da haben wir das Spiel in zwei Minuten aus der Hand gegeben“, wird Trainer Schmitt später hadern. „Und die Art, wie diese beiden Tore gefallen sind, war schon sehr ärgerlich und bitter.“

Dass sich seine Elf in der Nachspielzeit sogar noch einen weiteren Treffer einfängt und letztlich mit 2:4 verliert, bleibt kaum mehr als eine Randnotiz. Durch die Niederlage ist nicht nur die jüngste Erfolgsserie des SVH mit sieben Punkten aus drei Spielen gerissen. Sondern der Klub rutscht in der Tabelle auch wieder nach unten - auf einen Abstiegsrelegationsplatz.

Dabei beginnt der Nachmittag in Rain ganz nach dem Geschmack des SVH. Kaum eine Viertelstunde ist gespielt, als ihr Keeper Maximilian Riedmüller einen Abschlag weit in die gegnerische Hälfte jagt - zum losgespurteten Emre Tunc. Im nächsten Moment steht der pfeilschnelle Offensivmann frei vor dem Tor und schiebt das Spielgerät aus zwölf Metern ins lange Eck - zur 1:0-Führung.

Keine zehn Minuten später findet dann Riedmüllers Serie von 205 Minuten ohne Gegentreffer ein Ende. Nach einem verlängerten Freistoß ist es Jonas Greppmeir, der aus wenigen Metern den Ausgleich erzielt. Doch der SVH reagiert nicht geschockt - im Gegenteil: Nur wenige Angriffe später zieht Ensar Skrijelj aus 16 Metern ab und zwingt Torwart Johann Hipper zu einer Parade. Allein der Keeper wehrt die Kugel so unglücklich ab, dass sie an die Latte, von dort an seinen Körper und schließlich weiter ins Netz springt - das 2:1, ein Eigentor und zugleich der Pausenstand.

„Wir haben es in der ersten Halbzeit ordentlich gemacht“, resümiert Schmitt. Und auch, wenn seine Elf im zweiten Durchgang nicht mehr allzu viele Offensivszenen verzeichnet, so sei die Führung „bis zur 75. Minute verdient gewesen“, urteilt der Coach. Dann aber fliegt jener Freistoß in den Strafraum, den Matchwinner Kurthishaj zum 2:2 einköpft, ehe er kurz darauf auch noch das 2:3 nachlegt - wobei er in dieser Szene davon profitiert, dass Sandro Sengersdorf seinen Teamkollegen Jasper Maljojoki anschießt und somit unfreiwillige Vorarbeit leistet. Schmitt muss in der Nachspielzeit noch mit ansehen, wie der eingewechselte Alexis Fambo einen Elfmeter verursacht, den Arif Ekin zum 2:4-Endstand verwandelt.

TSV Rain – SV Heimstetten 4:2 (1:2)

SV Heimstetten: Riedmüller, Maljojoki, Awata, Sengersdorf, Gebhart (88. Reuter), Mwarome (66. Micheli), Hingerl (88. Nappo), Hannemann, Müller, Tunc, Skrijelj (72. Fambo) Tore: 0:1 Tunc (13.), 1:1 Greppmeir (22.), 1:2 Hipper (26.; Eigentor), 2:2 Kurtishaj (78.), 3:2 Kurtishaj (80.), 4:2 Ekin (90.+4) Schiedsrichter: Tobias Wittmann (SV Wendelskirchen) Zuschauer: 330.