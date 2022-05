SV Heimstetten füllt den Kader wieder auf

Von: Patrik Stäbler

Robert Manole. © SV Heimstetten

Vor dem letzten Saisonspiel hat der SV Heimstetten nicht weniger als sechs Fußballer verabschiedet – darunter mehrere mit dem Prädikat Leistungsträger. Diese Abgänge haben ein Loch in den Kader des Regionalligisten gerissen, das unter anderen fünf Neuverpflichtungen ausfüllen sollen, die der Klub nun vorgestellt hat.

Heimstetten – In Robert Manole und Sebastian Burke wechseln dabei gleich zwei Kicker aus der U19 der SpVgg Unterhaching nach Heimstetten. Im Weiteren werden Mert Yildiz (SV Pullach), Sebastian Rosina (TuS Geretsried) und Meriton Vrenezi (TSV Schwabmünchen) künftig das SVH-Trikot tragen.

Meriton Vrenezi. © SV Heimstetten

„Das sind alles Spieler, die wir schon länger beobachtet haben, und die wir unbedingt wollten“, sagt Vizeabteilungsleiter Semir Cerovac. Wie schon in den Vorjahren habe der Klub gezielt nach jungen Kickern gesucht, „die sicher noch keine fertigen Fußballer sind“, sagt Cerovac. Entsprechend dürfe man nicht erwarten, dass sie die hochkarätigen Abgänge wie Moritz Hannemann (zum SSV Ulm), Sebastiano Nappo (TSV 1865 Dachau), Stefan Reuter oder Carl Weser (beide USA-Studium) eins zu eins ersetzen. „Aber wir sind überzeugt vom Potenzial dieser Spieler“, betont Cerovac. „Sie sind alle sehr gut ausgebildet und passen auch vom Charakter zu uns.“

Sebastian Rosina. © SV Heimstetten

Den bekanntesten Namen der fünf Neuen trägt wohl Meriton Vrenezi, dessen Bruder Albion Vrenezi einst beim FC Unterföhring war, ehe er als Profi für Augsburg, Regensburg und Würzburg spielte. Erst vor Kurzem wurde bekannt, dass sich der 28-Jährige zur neuen Saison dem TSV 1860 München anschließen wird. Sein sieben Jahre jüngerer Bruder – er ist im offensiven Mittelfeld oder im Sturm zu Hause – lief in der Vorsaison für den TSV Schwabmünchen in der Bayernliga Süd auf. In derselben Spielklasse kickte Mert Yildiz für den SV Pullach, den der SVH ebenfalls fürs offensive Mittelfeld verpflichtet hat – mithin also dort, wo Hannemann, Nappo, Weser und auch Reuter künftig fehlen werden.

Sebastian Burke. © SV Heimstetten

Zu diesem Quartett kommen als weitere Abgänge auch noch die Abwehrspieler Sebastian Gebhart (USA-Studium) und Bernard Mwarome (Ziel unbekannt). Zur Stärkung der Defensive holt der SVH nun Mittelfeldmann Robert Manole und Außenverteidiger Sebastian Rosina. Letzterer kickte in der Jugend für die Löwen, ehe er neun Jahre lang das Trikot des Landesligisten TuS Geretsried trug. Nun will der 23-Jährige den nächsten Schritt wagen und sich in der Regionalliga versuchen. Gleiches gilt für Robert Manole und Offensivspieler Sebastian Burke. Beide sind 19 Jahre alt, beide liefen zuletzt für die SpVgg Unterhaching in der U19-Bundesliga auf, und beide stoßen jetzt zur bereits großen Gruppe von Heimstettnern, die ihre fußballerische Ausbildung bei der SpVgg erhalten haben.

Mert Yildiz. © SV Heimstetten

Nebst den fünf Neuzugängen habe der SVH auch mehrere Stammkräfte an sich binden können, berichtet Semir Cerovac. So hätten Fabio Sabbagh, Emre Tunc, Sandro Sengersdorf und Mohamad Awata allesamt ihren Verträge verlängert. Somit sei die Kaderplanung für nächste Saison „zu 95 Prozent“ abgeschlossen, sagt der Vizeabteilungsleiter. Weitere Zugänge ausschließen will er freilich nicht. „Aber jetzt machen wir nur noch was“, betont Cerovac, „wenn es hundertprozentig passt“. (PATRIK STÄBLER)